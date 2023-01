Verhütungsmittel für den Mann? : Eine Substanz, die Spermien lahmlegt

Noch immer ist Verhütung, zumindest körperlich betrachtet, Frauensache. Fast alle etablierten Kontrazeptiva – ob Anti-Baby-Pille, Spirale oder Diaphragma – setzen am weiblichen Körper an. Männer können nur zum Kondom greifen, um eine Schwangerschaft zu verhindern.

Forscher stellen nun jedoch in „PNAS“ eine Substanz vor, die Spermien lahmlegt – und so ein möglicher Ansatz für ein neuartiges Verhütungsmittel für den Mann wäre.

Die Substanz setzt dabei direkt beim Befruchtungsvorgang an: Um mit einer Eizelle verschmelzen zu können, muss das Spermium seine Oberflächenspannung ändern. Dieser Vorgang wird als Hyperpolarisation bezeichnet. Das Spermium befördert massiv Kalium-Ionen aus dem Zellinneren hinaus. Dabei spielt ein Kalium-Kanal die entscheidende Rolle, SLO3. Dieser kommt ausschließlich beim Spermium vor.

Und hier wirkt die von den Wissenschaftlern aus Belgien und den USA entwickelte Substanz VU0546110: Sie blockiert den Kalium-Kanal. Somit wäre die Hyperpolarisation nicht möglich, die Spermien könnten nicht mit der Eizelle verschmelzen. Zudem wären die Spermien obendrein in ihrer Fortbewegung gehindert, die Spermien würden lahmgelegt, die Befruchtung der Eizelle bliebe aus.

„Damit besteht eine Chance, neue membranständige Angriffspunkte für die männliche Kontrazeption zu finden“, sagt Stefan Schlatt, der an der Universität Münster das Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie leitet, gegenüber dem Science Media Center. „Da Spermien sehr einfach gebaut sind und in ihren Membranen nur wenige Kanäle auftreten, die zudem oft spermienspezifisch sind, erscheint es möglich, hier hochselektive Substanzen zu finden, die eine Befruchtung verhindern können, aber sonst keine oder nur sehr geringe zelluläre Nebenwirkungen haben.“

Die Substanz kommt ohne Hormone aus

Ein Vorteil wäre, dass dieses Prinzip nicht in den Hormonhaushalt eingreift. Lange wurde an einer Art Pille für den Mann geforscht. Eine sehr fortgeschrittene Studie wurde jedoch schon vor mehr als zehn Jahren eingestellt und der Ansatz verworfen. Das erprobte Mittel sollte im Grunde genauso funktionieren, wie die Antibabypille, die in den weiblichen Hormonhaushalt eingreift und so den Eisprung verhindert. Bei Männern sollte künstliches Gestagen und Testosteron im Gehirn dafür sorgen, dass bestimmte Sexualhormone nicht mehr produziert würden, was die Spermienproduktion im Hoden unterbindet.

Das war in Studien auch effizient, allerdings wurde die Forschung eingestellt, da einige Männer Nebenwirkungen entwickelten, etwa schwere depressive Symptome. Ein problematischer Doppelstandard, fanden Experten, da die Antibabypille bei Frauen bekanntlich ebenfalls unangenehme Effekte hat, wie Übelkeit oder Depressionen.

Die neue Substanz VU0546110 würde den Hormonhaushalt nicht beeinflussen. Allerdings ist das bislang nur Theorie – denn der Weg zu einem tatsächlichen Medikament, ob als Gel oder Tablette, wäre noch sehr lang und voller Herausforderungen. Bisher handelt es sich nur um Labor-Versuche. Die Substanz müsste also noch an Tieren getestet werden und schließlich in aufwendigen Studien am Menschen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

„Die Laboruntersuchungen sind aufwendig und sie wurden an relativ wenigen humanen Spermien durchgeführt, wie ich der Arbeit entnehme“, sagt Zellbiologe Artur Mayerhofer, der unter anderem eine Arbeitsgruppe am Biomedizinischen Centrum München leitet und zur männlichen Infertilität forscht. „Falls sie sich bestätigen lassen, haben die Ergebnisse der Studie Bedeutung für die Diagnostik der männlichen Infertilität: Mutationen des Kanals, die dessen Funktion beeinträchtigen, könnten ein Grund für bislang nicht erklärbare Fälle von männlicher Infertilität sein.“