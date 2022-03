Friedrich Büse traut dem Versprechen vom europäischen Soja nicht. Bevor Büse 2015 das Unternehmen Amidori, das mittlerweile Endori heißt, gründete, um Fleischersatzprodukte aus Erbsen herzustellen, arbeitete der gelernte Fleischer und Koch fast vierzig Jahre mit Fleischwaren, von Japan bis Brasilien. Bis er die Zustände in der Industrie nicht mehr aushalten konnte und sich den Pflanzen zuwandte. „Die Idee war: Wie kann man tierische Proteine gegen pflanzliche austauschen?“, sagt Büse in seinem Büro in der Fabrik von Endori in einem Industriegebiet bei Bamberg. In diesem Zimmer ist alles grün, von den Wänden bis zur Serviette, genauso wie das Logo von Endori, eine grüne Erbse. Grün heißt auf Japanisch „Midori“, daher rührte der ursprüngliche Name, erklärt Büse. Und Midori steht in Japan auch für Nachhaltigkeit. Büse denkt regional, so landete er bei der Erbse. Mit dem Fraunhofer-Institut in München testete er rund 16 Pflanzen als mögliche Proteinquelle, darunter auch die Ackerbohne oder Buchweizen. Doch die Bauern, mit denen er sprach, wollten keinen Buchweizen anbauen. „Erbsen kannten viele schon vom Tierfutter“, berichtet er. Und so wurde es die Erbse, die noch andere Vorteile bringt. Die Pflanze bindet Stickstoff aus der Luft und muss nicht gedüngt werden. Endori lässt seine Erbsen in Europa anbauen.