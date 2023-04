Zuerst die gute Nachricht: Das Risiko, trotz intensiver Behandlung an Covid-19 zu sterben, ist in den vergangenen drei Jahren massiv gesunken. Im ersten Jahr der Pandemie lag die Sterblichkeit innerhalb des ersten Monats nach Einweisung in eine Klinik noch fünf- bis sechsmal so hoch. Dieser direkte Vergleich ist zumindest für Männer fortgeschrittenen Alters nach Auswertung der gut dokumentierten Veteranenstudien aus den USA zulässig.

Ähnlich wird das inzwischen weltweit beobachtet: Insbesondere bei vulnerablen Personen ist das Covid-19-Sterberisiko stark gesunken – dank der verbreiteten und vielfach besseren Immunität nach Impfung oder Infektion und dank neuer Medikamente und der Fortschritte in der Pflege. Und dennoch ist die Gefahr für Leib und Leben offenbar alles andere als vernachlässigbar, es bleibt jedenfalls deutlich mehr als ein Restrisiko. Das zeigt der neueste Vergleich der Veteranendaten mit dem für ältere Menschen ohnehin nicht geringen Sterberisiko durch das Grippevirus.

Anteil Verstorbener knapp doppelt so hoch

In einer Untersuchung von Epidemiologen des Saint Louis Health Care System im US-Bundesstaat Missouri, die fast 9000 Covid-19-Erkrankte und 2400 Influenzapatienten einen Monat nach der Krankenhauseinweisung zwischen Oktober 2022 und Ende Januar 2023 erfasste, lag das Sterberisiko der Corona-Patienten in dieser Zeit trotz deutlicher Impffortschritte um das Anderthalb- bis Zweifache über dem Todesfallrisiko von Grippepatienten. In Zahlen: 538 – knapp sechs Prozent – der hospitalisierten Covid-19-Infizierten verstarben, während bei den Influenzapatienten 76 (3,2 Prozent) die Viruserkrankung nicht überlebten.

Bei den Patienten handelte es sich zu mehr als 95 Prozent um Männer, meistens hochaltrige. Das Durchschnittsalter lag bei 73 Jahren. Allerdings war immerhin jeder vierte hospitalisierte Covid-19-Patient unter 65 Jahren, bei der Grippe war jeder fünfte Kranke jünger als 65. Eine klare Tendenz ist aus dem jeweiligen Impfschutz der Patienten herauszulesen: Vor allem geboosterte oder auch schon zweifach geimpfte Covid-19-Patienten hatten eine höhere Chance, die Krankheit zu überleben. Bei den Grippe-Geimpften spielte dagegen der Immunstatus kaum eine Rolle. Die 134 Patienten, die sich im Untersuchungszeitraum mit beiden Erregern gleichzeitig oder kurz hintereinander angesteckt hatten und erkrankten, wurden aus der in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „JAMA“ präsentierten Studie ausgeschlossen, um die Folgen der beiden unterschiedlichen Infektionskrankheiten besser vergleichen zu können.