US-Studie zu Lockdowns : Woher kommt der Stress in der Pandemie?

Wie veränderte die Pandemie das Wohlbefinden – und was war hierfür ausschlaggebend? Die vergangenen 2,5 Jahre haben für viele Menschen zu deutlichen Belastungen geführt, doch offen ist, was genau diese ausgelöst hat. „Kinder und Jugendliche haben seit Beginn der Pandemie die größten Opfer gebracht“, erklärte etwa Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Unter den „Lockdown-Maßnahmen“ hätten sie mehr gelitten als andere Bevölkerungsgruppen.

Woran Menschen leiden, haben nun Forscher der University of California in Irvine herauszufinden versucht. Sie führten im Frühjahr sowie Herbst 2020 Umfragen unter rund 6000 US-amerikanischen Teilnehmern durch – und erfragten jeweils, wie die Probanden ihre Sorgen, Einsamkeit und traumatischen Stress einschätzen. Erfasst wurde auch, ob diese akut an Covid erkrankt waren, wie viele an Corona erkrankte sowie verstorbene Menschen sie zu diesem Zeitpunkt kannten und wie viele Stunden pro Tag sie durchschnittlich Pandemie-bezogene Nachrichten konsumiert haben. In ihre Analysen ließen die Forscher außerdem einfließen, wie strikt die in den Bundesstaaten der Teilnehmer erlassenen Corona-Einschränkungen jeweils waren, ob es also etwa eine Maskenpflicht oder Lockdowns gab.

Einschränkungen spielten wohl kaum eine Rolle

Das Team berechnete daraufhin, inwiefern die verschiedenen Faktoren Veränderungen im Befinden der Studienteilnehmer erklären können. Wie sie im Fachmagazin „Health Psychologie“ berichten, haben ihre Analysen nicht ergeben, dass das Ausmaß an staatlich verordneten Einschränkungen einen wesentlichen Einfluss auf Sorgen, Einsamkeit und traumatischen Stress hatte, über die Umfrageteilnehmer berichteten – zumindest für den betrachteten Zeitraum und die untersuchten Regionen fanden sie praktisch keinen Zusammenhang. Vielmehr berichtet das Team, dass Infektionen mit Sars-CoV-2 bei Probanden wie auch Angehörigen erheblich stärker mit Belastungen der Psyche zusammenhingen – wie auch der Medienkonsum. Am schlechtesten ging es laut der Erhebung Teilnehmern, die innerhalb des ersten halben Jahres seit Pandemiebeginn an Covid-19 erkrankten. Falls im Bekanntenkreis eine Person an der Krankheit gestorben war, verschlechterte dies das Befinden erheblich.

Möglichst kein „doomscrolling“

„Daher sollten zukünftige Wellen von Covid-19 wie auch mögliche weitere Pandemien mit gezielten Interventionen begegnet werden, die Todesfälle verhindern“, sagt Studienautorin Rebecca Thompson. Ihr Team betont auch den Einfluss des Medienkonsums. „Im ersten Jahr der Pandemie warteten überall schlechte Nachrichten“, sagt ihre Kollegin Roxane Cohen Silver. Die Psychologin empfiehlt, dass Menschen selbst im Blick haben sollten, wie sehr sie sich in schlechte Nachrichten vertiefen, auch um sogenanntes „doomscrolling“ zu vermeiden – und beispielsweise nur zu bestimmten Zeiten Nachrichten lesen. Das Forscherteam betont in ihrem Artikel selbst aber auch Einschränkungen ihrer Studie: So könnte das Jahr 2020 könnte aufgrund der Präsidentschaftswahl und gesellschaftlichen Polarisierung in den USA einzigartig gewesen sein.