Umstrittene Gentherapie : Per Los zur lebensrettenden Spritze

An der Lotterie für die umstrittene Gentherapie mit Zolgensma dürfen nun auch schwerstkranke Kinder aus Deutschland teilnehmen. Dabei gerät allerdings etwas in Vergessenheit.

Medizin zu verlosen ist in Deutschland ein Novum. Nichts anderes wird das Unternehmen Novartis ab sofort mit der knapp zwei Millionen Euro teuren Gentherapiespritze gegen spinale Muskelatrophie im Rahmen eines globalen Härtefallprogramms tun. Die Einmalspritze mit dem intakten Ersatzgen für das defekte Muskelprotein SMN1 ist derzeit nur in den Vereinigten Staaten unter dem Namen Zolgensma offiziell zugelassen, sonst nirgendwo auf der Welt. Durch die Zustimmung des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen können auch betroffene Kinder aus Deutschland an der Lotterie teilnehmen, ob allerdings junge Patienten aus Deutschland tatsächlich zum Zuge kommen werden, ist unklar, weil weltweit nur hundert Therapien verlost werden – fünfzig in der ersten Jahreshälfte und fünfzig weitere in der zweiten Jahreshälfte. Die erste Verlosung hat bereits stattgefunden. Dass nicht mehr Kinder mit spinaler Muskelatrophie im Rahmen dieses Programms behandelt werden, liegt nach Angaben des Herstellers daran, dass derzeit nicht mehr Dosen Zolgensma produziert werden können. Novartis hält die Lotterie für das fairste Verfahren, um den Nachfragen aus den Ländern ohne Zulassung zu begegnen.

Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke sieht das anders und hat Novartis aufgefordert, die Vergabe der Gentherapiespritze angesichts der begrenzten Ressourcen an den medizinischen Kriterien der Dringlichkeit festzumachen und nicht an ein Zufallsverfahren zu knüpfen. Die Selbsthilfeorganisation weist zudem darauf hin, dass die betroffenen Familien mit jeder neuen Runde im Losverfahren einer völlig inakzeptablen psychischen Belastung ausgesetzt seien.