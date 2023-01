Deutsche Sterbestatistik : „Für viele Länder gibt es nur indirekte Schätzungen der Sterbefälle“

Aktualisiert am

Die Zeiten, in denen sehr viele Menschen an Covid-19 gestorben sind, sind glücklicherweise vorbei. Bild: dpa

Jonas Schöley hat seit Beginn der Corona-Pandemie die Sterbefallzahlen analysiert. Der Demograf forscht am Max-Planck-Institut für Demografische Forschung in Rostock und erklärt, über welche Fallstricke die Weltgesundheitsorganisation WHO bei der Bewertung von Deutschlands Weg durch die Pandemie gestolpert ist.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Herr Schöley, seit der Corona-Pandemie haben Sterbedaten eine enorme Aufmerksamkeit erfahren, manchmal wurden sie angezweifelt, manchmal kontrovers interpretiert – etwa bei der Diskussion um die Frage, ob Menschen „mit“ oder „an“ Corona verstorben sind. Wie gut sind die Daten?

Wenn wir den globalen Norden betrachten, dann ist die Informationslage zu den beobachteten Sterbefällen gut, sie werden zum Teil wöchentlich gemeldet. Das ist erst seit der Pandemie so, vorher wurden Sterbefälle von den Statistikämtern zum Teil nur jährlich gemeldet.