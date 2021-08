Medizinische S3-Leitlinie : Überfällige Orientierungshilfe für die Komplementärmedizin

„Was kann ich selbst tun, um meine Krebsbehandlung zu unterstützen oder Nebenwirkungen zu reduzieren?“ Diese Frage stellen sich fast alle Tumor­patienten. Deshalb greift die Hälfte aller Betroffenen zu komplementär- oder alternativmedizinischen Substanzen, Methoden und Verfahren. Das ge­schieht oft ohne Wissen ihrer Ärzte, die in Deutschland nicht systematisch in Komplementärmedizin aus-, weiter- und fortgebildet werden, sowie ohne Wissen über den tatsächlichen Nutzen und die Risiken der Maßnahmen und ohne eine auf ihre individuelle Krankheitssituation zugeschnittene Empfehlung einer sachkundigen und in onkologischen Fragen bewanderten Person.

Die Schulmedizin hat lange ge­braucht, um auf diese Situation mit einer klaren Orientierungshilfe in Form einer S3-Leitlinie zur Komplementärmedizin in der Onkologie zu reagieren. Vor wenigen Tagen ist sie erschienen. Die Leit­linie enthält 155 Empfehlungen und Statements, die in der Langfassung auf 630 Seiten ausgerollt werden. Eine Pa­tientenversion ist in Arbeit und wird vermutlich im Herbst erscheinen. An der Formulierung waren 72 Experten aus 46 Fachgesellschaften und Organisationen beteiligt. Koordiniert wurde die Arbeit von Jutta Hübner, Professorin für Inte­grative Onkologie am Universitätsklinikum Jena. Das Geld kam von der Deutschen Krebshilfe über das Leitlinienprogramm Onkologie. Das erklärte Ziel der Leitlinie ist es, allen Ärzten und Berufsgruppen, die an der Behandlung von Tu­morpatienten beteiligt sind, ein Nachschlagewerk an die Hand zu geben, da­mit sie den Krebskranken sinnvolle und evidenzbasierte komplementärmedizinische Maßnahmen empfehlen und die Tu­morpatienten vor schädlichen oder du­biosen Angeboten warnen können. Auch die Patienten sollen bei ihrer Suche nach seriöser Information nicht mehr allein gelassen werden.

Dazu hat die Leitlinienkommission die wichtigsten komplementär- und al­ter­nativmedizinischen Methoden, Ver­fahren und Substanzen, die derzeit in Deutschland genutzt oder den Krebskranken von unterschiedlichsten An­bietern angetragen werden, nach den Kriterien der evidenzbasierten Me­dizin bewertet und in übersichtlichen Tabellen zusammengestellt. Einige sind nach Symptomen geordnet. Dort finden sich Angaben, welche Maßnahmen bei be­stimmten Symptomen empfohlen werden sollen oder können, was nicht empfohlen werden soll und wo­rü­ber es keine ausreichenden Daten gibt und für welche Tumorpatienten und Situationen im Krankheitsverlauf die Empfehlungen gelten. Bei Übelkeit und Erbrechen können nach der Tabelle zum Beispiel Ingwer und Akupressur empfohlen werden, eine Bioenergiefeldtherapie soll nicht empfohlen werden, und über die Wirkung von Yoga gibt es nicht genügend Daten für eine Empfehlung.

Leitlinie schafft Grundlagenwissen

Die Leitlinie enthält Tabellen zur Studienlage und damit zur wissenschaftlichen Evidenz von mehr als 33 me­dizinischen Systemen wie Akupunktur und Homöopathie sowie Verfahren wie Meditation und Tai-Chi. Aufgeführt sind auch Maßnahmen wie Reflextherapie und Sport und einzelne biologische Therapien wie die Einnahme von Vitamin D, Zink oder Mistelpräparaten. Die Leitlinie macht auch deutlich, dass es für viele Maßnahmen kaum wis­senschaftliche Daten gibt. Hinzu kommt, dass viele publizierte Studien nur wenige Teilnehmer und keine Vergleichsgruppen hatten, sodass sich der Unterschied zwischen der Anwendung und der Unterlassung einer Komplementärtherapie nicht beurteilen lässt. Ein großes Manko sieht die Leitlinienkommission auch darin, dass bisher nur wenig über die potentiellen Wechsel- und Nebenwirkungen der komplementär- und alternativmedizinischen Therapien bekannt ist. Sie fordert daher mehr Forschung auf diesem Gebiet.