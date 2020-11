Ethische Argumente zur Triage : Und wenn es zu eng wird auf der Intensivstation?

Nun droht, was im Frühjahr erspart blieb. Die zweite Welle der Covid-19-Pandemie könnte zur Überforderung in den Kliniken führen. Sind Ärztinnen und Ärzte vorbereitet, knappe Ressourcen zuzuteilen? Bedürfen sie gar einer neuen Ethik für ihr Handeln? Fachgesellschaften haben Entscheidungshilfen für die Mediziner veröffentlicht, so die Deutsche interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin zusammen mit der Akademie für Ethik in der Medizin, der Deutsche Ethikrat und die Bundesärztekammer. Die Diskussion wurde auch hier auf FAZ.NET geführt.

Zudem wird die Frage der ärztlichen Triage noch vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt werden. Personen, die sich einer Risikogruppe zuordnen, fürchten eine Benachteiligung, sollten sie um das knappe Gut eines Beatmungsplatzes konkurrieren müssen. Denn ihre Prädisposition verschlechtert die Prognose.

Der Streitfall betrifft die Frage, ob die klinische, auf mittlere Frist bezogene Erfolgsaussicht und die Dringlichkeit ausschlaggebende Kriterien sein sollen für die Zuteilung der Behandlungsplätze. Doch sind angesichts knapper Ressourcen schlechterdings keine denkbar, die angemessener wären. Andere – Alter, Geschlecht, Einkommen, soziale Stellung in der Gesellschaft oder was auch immer – wären diskriminierend.

Der Ausschluss des Alters scheint einer verbreiteten Intuition zu widersprechen. Dabei gilt es zu beachten, dass es bei der Abschätzung der Prognose ein nicht unwesentlicher Faktor ist. Denn betagte Menschen leiden häufiger an Begleiterkrankungen, die die Aussichten bei einer Infektion mit dem Virus verdüstern. Mithin ist das Alter zu bedenken, aber keinesfalls – wie auch Behinderung und kognitive Schwäche – als alleiniges Kriterium. In dieser Hinsicht stimmen aktuelle Leitlinien der Ärzteorganisationen der Nachbarländer, etwa Belgiens, der Schweiz, Österreichs und anderer, überein.

Entscheidungen transparent und fair treffen

Dabei gilt es festzuhalten, dass der Abbruch einer eingeleiteten Behandlung, weil ein anderer Betroffener mit vielleicht statistisch besserer Prognose eintrifft, moralisch und rechtlich nicht zu rechtfertigen ist. Kein Leben darf gegen ein anderes abgewogen werden. Doch auch diese Regel könnte in das Absurde abgleiten. Dann etwa, wenn Patienten mit nur marginaler Prognose über die Maßen lange intensivmedizinisch behandelt werden. Dazu muss man wissen, dass die Entscheidung über Begrenzungen einer Intensivtherapie keinesfalls nur zu Zeiten der Pandemie ein Element der Abwägung enthalten. Denn nur im Ausnahmefall kann mit absoluter Sicherheit die Wahrscheinlichkeit des Überlebens mit null Prozent beziffert werden.

Wollte man aber in jedem Fall so lange behandeln, bis dies verlässlich zu sagen wäre, verwandelte sich die Medizin in eine Hölle. Eine Therapie ist zu begrenzen, wenn nach ärztlicher Erfahrung und sorgfältiger Abwägung die Aussichten nur mehr grenzwertig sind. Bei einem Massenanfall von Patienten mit Bedarf einer Intensivtherapie empfiehlt es sich, die Indikation zur Intensivtherapie regelmäßig zu überprüfen. Bei Verschlechterung des Zustandes und der Prognose marginalisiert sich die Indikation zur weiteren Therapie. Und es ist vertretbar, in Zeiten einer Pandemie den Schwellenwert anders anzusetzen als in Zeiten des Überflusses. Auf einem kürzlich veranstalteten Symposion der Akademie für Ethik in der Medizin wurde von der „grenzwertigen Indikation“ gesprochen. Der Begriff bezeichnet eine Krankheitslage, bei der der Sinn einer Behandlung selbst bei vorhandenen Mitteln fraglich, ein Therapieversuch bei deren Verfügbarkeit aber rechtfertigbar erscheint.

Diskriminierend ist die Begrenzung einer Therapie bei grenzwertiger Indikation nicht. Denn solche Prüfung gilt für alle gleich. Wie überhaupt bei der Priorisierung immer alle Patienten einzubeziehen sind, nicht nur Patienten mit Covid-19-Infektion.

Worauf es jetzt ankommt: In den Kliniken sind die Prozeduren festzulegen und Verantwortliche zu benennen, um Entscheidungen im Falle notwendiger Triage transparent und fair zu treffen. Zudem ist das Maß der Behandlung für hochbetagte und Patienten mit Risikofaktoren im Voraus zu besprechen, mit Betroffenen selbst und deren Vertretern. Dafür hat die Ärzteschaft Strategien entwickelt.

Sollte das Parlament die Kriterien gesetzlich fixieren? Das wird vermutlich nur schwerlich gelingen. Es gilt allein sicherzustellen, dass kein Patient Diskriminierung fürchten muss. Das steht im Grundgesetz, das kann man im Genfer Gelöbnis nachlesen, das der Berufsordnung für Ärzte vorangestellt ist. Leitlinien für die Umsetzung im Alltag sind verdienstvoll. Doch braucht es keine neue Ethik, vielmehr gilt, was der Arzt und Medizinethiker Dan Sulmasy vom Kennedy Institute of Ethics auf den Punkt bringt: Ethics as usual – ethisch handeln, wie gehabt.

Unser Autor ist Medizinethiker und Chefarzt der Medizinischen Klinik I des Ketteler-Krankenhauses in Offenbach.