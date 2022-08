Rätselhafte Virenerkrankung : Was steckt hinter dem Tomatenfieber?

In Indien hat es einen Ausbruch des Tomatenfiebers gegeben, wie in einem Fachjournal berichtet wird. Schuld sei vermutlich ein Virus. Die betroffenen Kinder sind wieder genesen, doch Fragen bleiben. Muss man sich hierzulande Sorgen machen?

In Indien werden bei Ausbrüchen des durch Stechmücken übertragenen Dengue-Fiebers gegen die Larven Pestizide versprüht, wie hier in Neu Delhi. Bild: Picture Alliance

In den Sozialen Medien herrscht derzeit Aufregung über eine vermeintlich neue Infektionskrankheit, ausgelöst durch ein Virus: In Indien seien in den vergangenen Monaten rund 82 Kinder am sogenannten Tomatenfieber erkrankt. Worum handelt es sich dabei?

Im Fachjournal „The Lancet Respiratory Medicine“ haben Wissenschaftler um Vivek Chavda von der pharmakologischen Abteilung des LM College of Pharmacy in Ahmedabad am 17. August einen Bericht über den „Ausbruch der Tomatengrippe in Indien“ veröffentlicht. Demnach seien die ersten Fälle Anfang Mai in Südindien aufgetreten, im Bundesstaat Kerala. Bis Ende Juni seien auch Kinder in den Regionen Tamilnadu und dem nördlicheren Odisha betroffen gewesen. Alle waren unter neun Jahre alt und wurden ohne kausale Behandlung wieder gesund, langanhaltende Schäden seien nicht beobachtet worden.

Die Symptome der „Tomatenfieber“ oder „Tomatengrippe“ genannten Erkrankung ähnelten denen anderer viraler Infektionskrankheiten wie Dengue- oder Chikungunya-Fieber. Die Kinder litten unter starken Gelenkschmerzen, hohem Fieber, Müdigkeit, Durchfall und Übelkeit. Hinzu sind Hautausschläge gekommen, woher der Name der Erkrankung rührt – die rötlichen Bläschen können wohl theoretisch die Größe einer Tomate erreichen, auf den bisher veröffentlichten Fotos sind die Ausschläge allerdings kleiner.

Ist das „Tomatenfieber“ eine eigenständige Krankheit?

Beim „Tomatenfieber“ handelt es sich allerdings noch nicht um eine eindeutige medizinische Diagnose, da weder die Krankheit erforscht noch der Erreger bekannt ist, sondern um eine sogenannte Ausschluss-Diagnose. Die Symptome sind typisch für virale Erkrankungen; treten sie bei Kindern auf, werden sie auf verschiedene virale Infektionskrankheiten getestet. In den aktuellen Fällen seien Dengue, Chikungunya, das Zika-Virus, Varziellen, Herpes-Viren und auch SARS-CoV-2 ausgeschlossen worden. Daher ließen die Symptome auf das Tomatenfieber schließen, schreiben die Forscher. Ganz neu ist das Phänomen nicht, schon 2007 berichtete ein indisches Medium über einen Fall. Hier wurden die Symptome als Nachwirkung einer Infektion mit Chikungunya gewertet. Dies wäre nicht ungewöhnlich, und auch das Team um Chavda hält diese Möglichkeit für denkbar – dann wäre eine Fehlfunktion des Immunsystems im Rahmen der viralen Erkrankung verantwortlich.

„Dies erscheint medizinisch plausibel“, sagt Tim Niehues. Er gehört zum Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und ist Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Krefeld. Zum Tomatenfieber könne man fachlich noch nicht viel sagen, meint er, doch in Deutschland müssten sich Eltern keine Sorgen machen. Dengue- oder Chikungunya-Fieber würden durch Vektoren – etwa durch Stechmücken – übertragen und seien hierzulande bislang eher selten. Natürlich müsse man die Situation in Indien beobachten. „Die 82 Fälle wurden von Mai bis Juli beschrieben. Gäbe es eine exponentielle Verbreitung, würde man derzeit hunderte oder tausende Fälle erwarten.“

Hinzu kommt, dass am 19. August im „The Pediatric Infectious Disease Journal“ ein Fallbericht britischer Mediziner in Zusammenhang mit dem aktuellen Ausbruch erschienen ist: Ein 13-Monate altes Mädchen und sein fünf Jahre älterer Bruder wurden nach einem Urlaub im indischen Kerala zurück in England in der Notaufnahme behandelt. In Indien hatten sie nach Angaben der Eltern mit einem Kind gespielt, das zuvor am „Tomatenfieber“ gelitten habe. Die beiden wiesen Hautausschläge auf, das Mädchen auch schmerzhafte Läsionen im Mund. Sie hatten jedoch kein Fieber. Ihre Symptome entsprachen der ansteckenden aber mild verlaufenden Hand-Fuß-Mund-Krankheit und als Erreger wurde ein Coxsackie-Virus nachgewiesen, vom Typ A16, welches ein häufiger Auslöser der Hand-Fuß-Mund-Krankheit sei. Ob auch die Kinder in Indien an der Hand-Fuß-Mund-Krankheit litten, oder das „Tomatenfieber“ doch eine Spätfolge einer Infektion mit dem Chikungunya-Erreger ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen.