Projekte zur Suizidprävention : Hilfe zum Leben, nicht zum Tod

Aktualisiert am

Wie man Menschen vor dem Suizid bewahrt, das erforscht der Frankfurter Psychiater Andreas Reif. Doch für solche Projekten mangelt es an Unterstützung. Ein Gespräch.

Herr Reif, in Frankfurt nehmen sich im Jahr rund 90 Menschen das Leben. Wie möchten Sie das verhindern?

Das vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Projekt FraPPE wollte die Zahl der Suizide von 2017 bis 2021 um ein Drittel reduzieren. Mit verschiedenen Maßnahmen, deren Effektivität wir geprüft haben: Wir haben sämtliche Suizide in der Stadt Frankfurt untersucht und rechtsmedizinisch aufgearbeitet. Wir haben Kollegen und Rettungskräfte sensibilisiert, jeden Patienten nach einem Suizidversuch in einer psychiatrischen Klinik vorzustellen. Zudem gab es eine Notfalltelefonnummer, die von den Frankfurter psychiatrischen Kliniken bedient wurde. Und wir haben geographische Hotspots identifiziert, etwa für den Sprung aus der Höhe oder auch Orte, wo Schienensuizide häufig passiert sind. Wir sind jetzt in Gesprächen mit der Deutschen Bahn, um diese Übergänge zu sichern.