Sonnenstich und Hitzschlag : Wann macht Hitze krank?

Hitze ist für den Menschen gefährlich und kann sogar töten, davon zeugen nicht nur die jüngsten Meldungen von mehr als tausend Todesfällen in Südeuropa, die auf die derzeitigen Rekord-Temperaturen in Spanien oder Frankreich zurückgeführt werden. Auch in Deutschland leiden viele an den gesundheitlichen Auswirkungen der Hitzewelle. Doch viele erkennen die Krankheitszeichen von Sonnenstich, Hitzekollaps oder gar Hitzschlag nicht. Was sind Symptome einer Hitzeschädigung? Woran erkennt man sie bei anderen und was kann man dagegen tun?

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Meist mild verläuft der sogenannte Sonnenstich. Viele Menschen erleiden einmal einen in ihrem Leben, das ist auch bei niedrigeren Temperaturen möglich. Wenn etwa am Atlantikstrand ein kühler Wind herrscht, glaubt man schnell, man könne auch ohne Kopfbedeckung oder Schirm in der Sonne sitzen. Diese Sonneneinstrahlung kann zu einer lokalen Überhitzung des Kopfes führen, das bezeichnet man als Sonnenstich. Im Schädel überhitzen die Gehirnhäute und entzünden sich. Es kann sogar dazu kommen, dass das Gehirn anschwillt. Die Symptome dieser Überhitzung treten oft erst Stunden später auf: Betroffene leiden unter schweren Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Hinzu kommt eine starke Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Das Herz schlägt schneller, die Haut im Gesicht kann gerötet sein. Die Haut am Körper hingegen mag sogar eher kühl wirken, die Körpertemperatur steigt gewöhnlich nicht stark.

Ein Sonnenstich betrifft nicht nur den Kopf

Treten solche Krankheitszeichen auf, sollte man sich gegebenenfalls direkt in den Schatten begeben und sich abkühlen – insbesondere den Kopf, etwa durch Kühlpacks oder in Tücher gewickelte Eiswürfel. Es gilt, viel zu trinken – denn gewöhnlich herrscht durch das Schwitzen ein Flüssigkeitsmangel. „Der Sonnenstich ist immer eine Gesamterkrankung und betrifft nicht nur der Kopf“, sagt Internist Georg Ertl, ehemaliger ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Würzburg und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Von Schmerzmitteln rät er bei einem Sonnenstich ab, da deren Wirkung im erhitzten Körper verändert ist.

Je nachdem, wie schlecht es dem Patienten geht, sollte ein Arzt hinzugezogen werden – etwa wenn die Körpertemperatur nicht sinkt oder der Puls sich nicht normalisiert. Droht eine Gehirnschwellung, muss der Notarzt verständigt werden. Diese zeigt sich dadurch, dass sich der Zustand des Betroffenen verschlechtert und sein Bewusstsein eintrübt. Er oder sie erscheint dann abwesend und reagiert nicht mehr wie gewöhnlich.

Was tun, wenn jemand vor Hitze ohnmächtig wird?

Wenn ein Mensch bei enormer Hitze ohnmächtig zusammenbricht, kann es sich um einen Hitzekollaps handeln. Grund ist größtenteils ein Flüssigkeitsmangel, durch den der Blutdruck absinkt. Menschen, die Medikamente nehmen, welche den Blutdruck zusätzlich senken, sind besonders gefährdet. Insgesamt zirkuliert dann relativ weniger Blut durch den Körper und erreicht das Gehirn. Bringt man den Patient aber in eine liegende Position, am besten mit hochgelagerten Beinen, kommt er schnell wieder zu Bewusstsein. Dass er sich rasch erholt, ist ein Unterschied zum Hitzschlag. „Im Rahmen der Erhöhung der Körperkerntemperatur ist der Hitzschlag eine Allgemeinerkrankung, die nicht gleich wieder verschwindet“, sagt Ertl. Für Laien seien der Hitzekollaps und der Hitzschlag allerdings nichts gut auseinander zu halten.