Sonnenhormon in Pillenform : Mit Vitamin D gegen Atemwegsinfektionen?

Vitamin D stärkt nicht nur die Knochen, sondern hat darüber hinaus noch eine Fülle weiterer lebenswichtiger Aufgaben. Bei Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet, sorgt der zu den Hormonen zählende Cholesterin-Abkömmling unter anderem dafür, dass das Immunsystem in geregelten Bahnen verläuft. Wie weit sein Einfluss hier reicht, zeigt allein die Tatsache, dass alle Immunzellen über Andockstellen für Vitamin D verfügen und obendrein in der Lage sind, den Botenstoff in seine aktive Form zu überführen. Noch nicht abschließend beantworten lässt sich, ob die Zufuhr von Vitamin D in Pillenform das Risiko für Infektionen vermindert. Während einige Wissenschaftler Hinweise auf einen solchen Zusammenhang gefunden haben, konnten andere diesen nicht bestätigen.

Für mehr Klarheit sorgen nun die Ergebnisse einer umfassenden Analyse von Forschern um Adrian Martineau von der Queen Mary University in London. Eingeflossen sind darin die Daten von 43 Studien mit insgesamt knapp 50.000 Kindern und Erwachsenen, die nach den Regeln des Zufalls bis zu fünf Jahre lang teilweise mit Vitamin D – und zwar fast ausschließlich mit Vitamin D3, der auch vom Körper gebildeten Variante des Botenstoffs – und teilweise mit Placebo versorgt worden waren. Wie Martineau und seine Kollegen in der Zeitschrift „The Lancet Diabetes & Endocrinology“ (doi: 10.1016/S2213-8587 (21)00051-6) berichten, führte die Anwendung von Vitamin D unabhängig vom anfänglichen Blutgehalt dieses Hormons zu einem geringen, aber feststellbaren Rückgang von Atemwegsinfekten.