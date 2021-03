Sexuell übertragbare Leiden : Weckt eure Lust am Testen

Sorgen macht der Ärztin Viviane Bremer vom Robert-Koch-Institut (RKI) zurzeit nicht nur das Coronavirus, sondern auch die zunehmende Resistenz von Gonokokken gegen das Antibiotikum Azithromycin. Bremer leitet den Fachbereich Sexuell übertragbare Infektionen und setzt sich seit Jahren dafür ein, dass den Krankheiten mehr Beachtung geschenkt wird. Gonokokken etwa verursachen die Gonorrhö, eine der häufigsten Geschlechtskrankheiten. Umgangssprachlich wird die Infektion auch „Tripper“ genannt, anlehnend an das niederländische „druiper“ für tropfen. Typisch für die Infektion ist nämlich bei Männern ein morgendlicher eitriger Ausfluss – „Bonjour-Tropfen“ genannt. Standardtherapie ist eine Doppel-Behandlung mit den Antibiotika Azithromycin und Ceftriaxon. Doch Azithromycin wirkt gemäß der Auswertung des Gonokokken-Überwachungsnetzwerkes Gorenet in einem von zehn Fällen nicht mehr. Die wenigen dann noch wirksamen Mittel sind teuer, haben mehr Nebenwirkungen und sind für besonders kranke Patienten reserviert.

Zwischen 2016 und 2018 hat sich der Anteil resistenter Azithromycin-Gonokokken-Fälle verdoppelt. Auch in anderen Ländern werden zunehmend Resistenzen verzeichnet. Forscher vom RKI und dem European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) haben gerade herausgefunden, dass dies vermutlich auf bestimmte Genveränderungen im Gonokokken-Genom zurückzuführen ist, die durch DNA-Austausch zwischen verschiedenen Stämmen zustande kommen. Sie sequenzierten das Genom von 128 resistenten Gonokokken aus den „Gorenet“-Proben von 2018. In zwei von drei Gonokokken mit Azithromycin-Resistenz fanden sie die gleiche Veränderung im Genom, nämlich auf dem sogenannten mtr-Genort, der schon seit längerem mit einer Azithromycin-Resistenz in Verbindung gebracht wird. Das mtr-Gen dient als Bauvorlage für eine Pumpe, die Antibiotika aus den Bakterien herauspumpen kann und so zur Resistenz beiträgt. „Offenbar hat sich dieser Gonokokken-Genotyp in den letzten Jahren klonal ausgebreitet, was zu der Zunahme der resistenten Stämme passt“, sagt Bremer.