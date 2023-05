Immer häufiger kommt es in der Schwangerschaft zu Problemen. Das liegt nicht nur am zunehmenden Alter der werdenden Mütter. Eine große Rolle spielt offenkundig auch der Lebensstil.

Eine Schwangerschaft verläuft in den meisten Fällen ohne Probleme, aber immer wieder kommt es zu Komplikationen. Es wird auf einmal Diabetes festgestellt, hoher Blutdruck oder eine Präeklampsie – also Hochdruck in Kombination mit Eiweiß im Urin. Im Ex­tremfall kann es zu Krampfanfällen kommen, was Eklampsie genannt wird. Ohne rasche Therapie ist das Risiko hoch, dass Mutter und Kind sterben. Schwangerschaftsdiabetes und Blutdruckprobleme können zudem dazu führen, dass ein Baby zu klein oder zu leicht auf die Welt kommt. Zwar kommt es mancherorts durch eine bessere Versorgung zu positiven Entwicklungen, doch in vielen Ländern sind immer mehr Schwangere von Komplikationen betroffen, mancherorts erkrankt etwas mehr als ein Drittel mehr Frauen an Schwangerschaftsdiabetes als noch vor einigen Jahrzehnten.

Auch in Deutschland ist dieser Trend zu erkennen. So wurden im Jahr 2000 wegen Schwangerschafts-Bluthochdruck 3771 Frauen im Krankenhaus behandelt, 2021 waren es mehr als doppelt so viele. Auch die Anzahl der Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes stieg um fast das Doppelte von 7381 auf 13.340. Ähnlich viele Schwangere mussten 2021 mit Präeklampsie oder Eklampsie in die Klinik, ein Viertel mehr als im Jahr 2000.