Zu wenig Corona-Impfstoff : Verwirrung um die Vakzine

Wer vergangene Woche an einer Tram-Haltestelle in Frankfurt gewartet hat, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, trotzte der Kälte vergeblich: Der groß angekündigte Impf-Express, eine zum mobilen Impfzentrum umgebaute Straßenbahn, musste noch am Wiedereröffnungstag nach ein paar Stationen eingestellt werden; der Andrang war enorm, doch der Impfstoff genügte nicht. Im ganzen Land klagen niedergelassene Ärzte und Mediziner in Impfzentren über einen Impfstoff-Mangel. Die Regierung sendet andere Signale: Eine Impfpflicht rückt näher, und auch Apotheker, Zahnärzte oder Tiermediziner sollen bei der Impfkampagne helfen. Frisch vereidigt betonte Bundeskanzler Olaf Scholz, man wolle am Ziel der 30 Millionen Impfungen bis zum Ende des Jahres festhalten, und das Gesundheitsministerium beharrt darauf, dass genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, mehr, als man derzeit verimpfe. Wie kommt es zu diesen Widersprüchen zwischen Politik und Praxis?

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Zurzeit dreht sich in Deutschland alles um mRNA-Vakzine, deren Knappheit nicht nur von der Produktion bestimmt wird. Die Europäische Union und die Bundesregierung schließen mit den Herstellern Verträge über Lieferungen. Die bestellten Präparate erreichen ein zentrales Lager, etwa das der Bundeswehr im niedersächsischen Quakenbrück, wo die Kühlung im großen Stil garantiert werden kann. Von dort gehen die Chargen über Großhändler an Apotheken, die sie an Arztpraxen und Impfzentren liefern.