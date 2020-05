Schule in Corona-Zeiten : Wer denkt an die Risiken der Kinder?

Kinder sind keine Individuen mehr, sondern potentielle Infektionsquellen – diesen Eindruck könnte gewinnen, wer derzeit die Nachrichten verfolgt. Welche Rolle die Jüngsten bei der Ausbreitung von Covid-19 spielen, fragen sich Politiker, Fernsehtalker und zahlreiche Wissenschaftler mit steigener Intensität. Im Rampenlicht stand jüngst eine Studie der Charité. Die Forscher um Christian Drosten hatten im Rachensekret von Kindern und Jugendlichen ähnlich hohe Mengen des Virus gefunden wie in Proben infizierter Erwachsener. Medien titelten prompt: „Kinder sind genauso ansteckend wie Erwachsene.“

Dem stellten sich Ärzte der Abteilung für pädiatrische Infektiologie um Johannes Hübner an der Universität München in einem Artikel entgegen, der vergangene Woche im „Deutschen Ärzteblatt“ erschienen ist. Sie folgern aus der Studienlage, dass Kinder wenig zur Verbreitung des Virus beitragen und die Schließungen von Schulen und Kitas überdacht werden sollten. Was ist nun richtig, und welchen Weg soll die Regierung einschlagen? Eine einfache Antwort auf die erste Frage gibt es nicht – trotzdem muss die zweite langsam beantwortet werden. Gerade Kindern aus prekären Verhältnissen könnte Schaden drohen, wenn man sie nicht bald wieder in die Schule lässt.

Kinder reagieren anders auf das Virus als Erwachsene

Sicher ist nur, dass Kinder nur selten symptomatisch an Covid-19 erkranken. Das Robert-Koch-Institut meldete in Deutschland bislang mehr als 170.000 Corona-Infizierte, nur etwa 10.000 waren unter 20 Jahre alt. Fast 8000 Infizierte sind verstorben, davon drei junge Menschen. Die amerikanische Seuchenbehörde gab im April an, dass nur etwa 1,7 Prozent der Kranken jünger als 18 Jahre waren. Auch neigen Kinder zu milden Verläufen, 28 Prozent der Infizierten hatten keine Krankheitszeichen. In einer chinesischen Studie erlitt rund jedes zwanzigste kranke Kind einen schweren Verlauf, mit Lungenentzündungen oder Bedarf an zusätzlichem Sauerstoff. Kinder reagieren also anders auf das Coronavirus als Erwachsene. Warum das so ist, dafür gebe es bisher nur Hypothesen, sagt Johannes Hübner, Vorsitzender der Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie. Er vermutet, Kinder könnten weniger der Rezeptoren tragen, die Sars-CoV-2 braucht, um in die Zellen einzudringen, oder dass Antikörper gegen andere Erkältungsviren einen Schutz darstellen könnten.

Die meisten Kinder mit einer Sars-CoV-2-Infektion landen nicht im Krankenhaus. Im von Haunerschen Kinderspital der Universität München mussten drei Kinder stationär behandelt werden. Ein Kleinkind erkrankte so schwer, dass es auf der Intensivstation beatmet wurde und Remdesivir erhielt. Vermutlich tragen Kinder mit Vorerkrankungen ein höheres Risiko, meint Hübner. „Welche Grunderkrankungen Kinder prädisponieren, das wissen wir noch nicht genau.“ Eine Studie des Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York zeigte diese Woche, dass Kinder mit Krebserkrankungen nicht häufiger an Covid-19 erkranken oder sterben. Es mehren sich auch Berichte über zuvor gesunde Kinder, die im Rahmen einer Sars-CoV-2-Infektion an Entzündungen der Blutgefäße leiden. „Was den Verlauf beim Einzelnen angeht, gibt es das ganze Spektrum in allen Altersgruppen: Es gibt Hundertjährige, die mit der Infektion gut umgehen, und Kinder, die schwer erkranken“, sagt Philipp Henneke, Leiter der Pädiatrischen Infektiologie am Universitätsklinikum Freiburg. „Nur die Verteilung ist in den Altersgruppen anders.“

Kinder stecken sich wohl auch seltener an. Das legt eine Studie aus Island nahe: Demnach trugen rund ein Prozent der Bevölkerung das Virus, aber kein Kind der Stichprobe, das unter 10 Jahre alt war. Grundschulen waren zum Zeitpunkt der Untersuchung geöffnet.