Aktualisiert am

An Schlangenbissen sterben Millionen. Lange wurde das hingenommen. Jetzt besteht Aussicht auf bessere Therapien.

Die in Südostasien heimische Großaugen-Bambusotter lebt auf Bäumen in der Nähe von Wasser. Bild: Picture Alliance

Schlangenbisse sind oft harmlos. Aber nicht immer: Wie eine neue Analyse bestätigt, sterben weltweit jedes Jahr mehrere Zehntausend Menschen an dieser vernachlässigten Tropenkrankheit. Ein US-Labor will nun ein breit wirksames Gegenmittel entwickelt haben, das auf den Antikörpern eines Mannes beruht – der sich freiwillig von Kobras, Mambas und anderen Giftschlangen beißen ließ. Mithridatisation heißt dieses Verfahren. Der Ansatz geht auf König Mithridates VI. von Pontos zurück, der vor unserer Zeitrechnung eine gewisse Gifttoleranz entwickelte, indem er täglich winzige Giftmengen zu sich nahm. Diese Art der Abhärtung findet bis heute Nachahmer. Der Amerikaner Tim Friede etwa, ein gelernter Lkw-Mechaniker aus Wisconsin, soll sich über viele Jahre regelmäßig von unterschiedlichen Giftschlangen beißen lassen haben. Was ihn nicht umbrachte, soll nun einen therapeutischen Breitbandwirkstoff für ganz unterschiedliche Schlangenbissvergiftungen liefern.

Noch ist völlig offen, ob dieser Ansatz funktionieren kann. Aber menschliche Antikörper als Therapie für Schlangenbissvergiftungen stehen hoch im Kurs. Inzwischen gibt es unterschiedliche Konzepte, an solche Antikörper zu kommen. Einer aktuellen Veröffentlichung in „Nature Communications“ zufolge haben dänische Forscher in einer internationalen Kooperation ganz ohne Gefahr für Leib und Leben einen breit wirksamen Antikörper als Prototyp entwickelt, der das Gift von Kobras, Mambas und anderen Giftschlangen neutralisieren soll.