Experimente an Mäusen : Hängen Träume mit Augenbewegungen zusammen?

In manchen Schlafphasen bewegen Säugetiere ihre Augen stark – Forscher berichten in „Science“, dies stehe womöglich mit Trauminhalten in Verbindung.

In manchen Traumphasen bewegen sich die Augen sehr schnell – unklar ist, ob dies mit Trauminhalten in Verbindung steht. Bild: © epd-bild / m3

Viele Aspekte des Schlafs sind kaum verstanden, doch Autoren einer in der Zeitschrift „Science“ erschienenen Studie haben nun neue Einblicke in eine besondere Schlafphase gegeben. Diese ist durch schnelle Augenbewegungen charakterisiert, die „rapid eye movements“ (REM). Menschen berichten oft von besonders lebhaften Träumen, wenn sie im REM-Schlaf geweckt werden. Schon seit ersten Untersuchungen dieser Schlafphase vor rund 70 Jahren wurde angenommen, dass die Augenbewegungen womöglich mit dem Trauminhalt zusammenhängen – und vielleicht sogar Rückschlüsse auf diesen erlauben. Doch Studienergebnisse waren uneinheitlich: Einige Forscher vermuteten, dass die Bewegungen von zufälliger Gehirnaktivität, etwa im Hirnstamm, ausgelöst werden.

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Die Neurowissenschaftler Yuta Senzai und Massimo Scanziani von der University of California in San Francisco berichten nun, dass die Bewegungen der Augen offenbar mit imaginierten Drehungen des Kopfes zusammenhingen. Hierzu haben sie an sechs Mäusen über Elek­troden die Aktivität von Neuronen gemessen, welche abhängig von der Richtung des Kopfs feuern – manche wenn der Kopf nach rechts, andere wenn er nach links gedreht wird. Und dies auch bei offenbar imaginierten Bewegungen im Schlaf, während der Kopf physisch ruhig ist. Gleichzeitig haben sie über kleine Kameras Drehungen der Augen erfasst – Mäuse schlafen teils mit nicht ganz geschlossenen Lidern.

Navigation des schlafenden Gehirns

Hierbei stellten Senzai und Scanziani einen klaren Zusammenhang fest: Wenn die neuronale Aktivität einer Kopfdrehung nach rechts entsprach, gab es im REM-Schlaf auch Augendrehungen nach rechts. Im Wachen ist dies ähnlich: Bei Kopfdrehungen scannen Säugetiere wie auch Menschen ihre Umgebung mit vielen schnellen Augenbewegungen, sogenannten Sakkaden. Von ähnlichen Bewegungen berichten die Forscher bei schlafenden Mäusen; bei einer Sequenz von Bewegungen korreliere die erste gleichfalls mit der Weite der Drehung. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass die schnellen Augenbewegungen die interne Repräsentation der Kopfrichtung im schlafenden Hirn wiedergeben“, schreiben die Autoren. Dies lege nahe, dass Veränderungen der virtuellen Richtung des Kopfes Teil einer „orchestrierten Repräsentation“ der Navigation des schlafenden Gehirns seien – und womöglich vorgestellten Bewegungen in Träumen entsprechen.

Die Neurowissenschaftler Chris De Zeeuw und Cathrin Canto vom Niederländischen Institut für Gehirnforschung gehen in einem begleitend veröffentlichen Kommentar noch weiter: Wenn die Augenbewegungen Schlafinhalten entsprechen, könnte deren Analyse „ein Fenster zum Lesen und potentiell Manipulieren von Gedanken in Träumen öffnen“, schreiben sie in „Science“. Kollegen sehen hingegen keinen Beleg, dass es irgendeine Verbindung zu den Träumen gibt: Klar sei, dass Augen- und Kopfbewegungen im Wachen eng „verdrahtet“ seien – es liege nahe, dass dies ohne Bezug zu Trauminhalten auch im Schlaf so sei, sagte der Neurowissenschaftler Mark Blumberg von der University of Iowa dem US-Magazin „The Atlantic“. So bewegten auch blind geborene Menschen ihre Augen im Schlaf, die keine visuellen Träume hätten. Womöglich würde der Körper hierdurch im Schlaf vielmehr seine Koordination trainieren, sagt Blumberg.