Aktualisiert am

Neue Arzneimittel : Was hilft gegen Schizophrenie?

Schizophrenie kann das Leben der Betroffenen enorm einschränken, manche verlieren ihren Job oder machen keinen Schulabschluss. Sieben von tausend Menschen erkranken irgendwann in ihrem Leben an der Krankheit, die Diagnosestellung erfolgt oft mit Anfang zwanzig. Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler hat die Erkrankung erstmals im Jahre 1908 als Schizophrenie bezeichnet, abgeleitet von den altgriechischen Begriffen schizein für „gespalten“ und phrēn für „Geist“ oder „Seele“. Damit wollte er beschreiben, was ihr Hauptkennzeichen ist: Die psychischen Funktionen seien aufgebrochen, und als Folge sei die Persönlichkeit keine Einheit mehr.

Die Patienten nehmen die Welt phasenweise anders wahr als die meisten Menschen. Sie sind überzeugt davon, dass „ihre“ Realität stimmt, was zu Konflikten mit Mitmenschen und Umwelt führt. Der größte Teil der Patienten erlebt immer wieder solche Phasen. Mit Medikamenten lässt sich die Krankheit beherrschen, doch die derzeitigen Präparate haben ihre Grenzen, sodass letztendlich viele Patienten ohne adäquate Therapie bleiben. Nach Jahrzehnten stehen nun aber endlich neue Medikamente kurz vor der Zulassung – vielleicht könnte dies einen Paradigmenwechsel in der Therapie ermöglichen.