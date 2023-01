Kinderkrankheit : Droht in Deutschland eine schwere Scharlach-Welle?

In Großbritannien, Schweden und Frankreich erkrankten ungewöhnlich viele Kinder schwer an Streptokokken-A-Infektionen. Worauf Eltern jetzt achten sollten.

Kinderärzte und Eltern sind alarmiert: Seit September werden aus England und anderen europäischen Ländern ungewöhnlich viele Infektionen mit sogenannten A-Streptokokken gemeldet, die auch Scharlach verursachen können. Auch in Frankreich und Schweden baut sich eine Scharlach-Welle auf, die Weltgesundheitsorganisation WHO hat auf das ungewöhnliche Geschehen bereits aufmerksam gemacht. Diese von Bakterien ausgelöste Infektionskrankheit, an der vor allem Vorschul- und Schulkinder erkranken, ist in Deutschland zwar nicht meldepflichtig, aber laut dem Robert-Koch-Institut und dem Nationalen Referenzzentrum für Streptokokken steigen die Erkrankungszahlen auch hierzulande deutlich. In der Pandemie waren sie vergleichsweise niedrig gewesen.

Noch sieht das Robert-Koch-Institut aber keinen Grund für eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit. Das hat zum einen damit zu tun, dass die aktuellen Erkrankungszahlen noch unter dem Niveau liegen, das vor der Pandemie erreicht wurde. Ungewöhnlich ist allerdings der frühe und steile Anstieg. Es gibt zum anderen auch keine Anzeichen für einen neuen, gefährlicheren Stamm an A-Streptokokken, weil es zahlenmäßig nicht mehr schwere Verläufe als vor der Pandemie gibt. Die A-Streptokokken sprechen zudem nach wie vor gut auf Penicillin an. Die Stämme sind also nicht antibiotikaresistent geworden. An der Behandlung ändert sich folglich auch nichts. Allerdings, und das ist in diesem Winter signifikant anders als in vorhergehenden Jahren: Vielerorts sind die nötigen Antibiotika in kindgerechter Form knapp geworden.