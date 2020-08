Riskanter Gebärmutter-Eingriff : Die Erfahrung siegt gegen blinde Automaten

Im Routine-Abstrich vom Gebärmutterhals findet der Pathologe auffällige Zellen, eine Krebsvorstufe. Nach bangem Warten ist klar: Es ist ein Krebs. Viele der Tumoren stellen Frauenärzte dank Früherkennung in einem frühen Stadium fest. Dann bieten sie oftmals an, die Gebärmutter „schonend“ laparoskopisch zu entfernen, also über drei Minischnitte mit Endoskopen und Kamera statt offen über einen langen Bauchschnitt. So eine „Schlüsselloch-Operation“ sollte sich die Frau aber gut überlegen. Forscher vom MD Anderson Cancer Center an der University of Texas haben nämlich gerade gezeigt: Nach einer Laparoskopie hat die Frau ein höheres Risiko, dass ihr Krebs wiederkommt oder sie vorzeitig stirbt.

Der Gynäkologe Alexander Melamed und sein Team werteten 15 Studien mit insgesamt 9499 Patientinnen und Tumoren im Frühstadium aus. Die Hälfte wurde konventionell operiert, die übrigen via Laparoskopie – entweder ohne oder mit Hilfe eines Roboters. Von den 4684 Frauen, die laparoskopisch operiert wurden, bekamen bis zu knapp vier Jahre später 530 einen Rückfall und 451 starben. Damit war das Risiko für einen Rückfall oder vorzeitigen Tod – abhängig von der Erfahrung der Chirurgen – gut 70 Prozent höher als für Frauen mit klassischem Bauchschnitt. Die Ergebnisse zwischen einfacher und Roboter-assistierter Laparoskopie unterschieden sich nicht.

„Jetzt haben wir wirklich genügend Belege, dass die offene OP für die allermeisten Frauen besser wäre“, sagt Linn Wölber, Gynäkologin an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Die Erkenntnisse überraschen nicht. Schon 2018 ergab die einschlägige LACC-Studie („Laparoscopic Approach to Cervical Cancer“), dass Frauen von der offenen Operation mehr profitieren. Von 319 laparoskopisch operierten Frauen bekamen damals 27 einen Rückfall, und 14 starben an ihrem Krebsleiden, aber von den 312 offen operierten Patientinnen nur sieben beziehungsweise zwei. Das bedeutet: Das Risiko, einen Rückfall zu bekommen oder zu sterben, war mit laparoskopischer Operation mehr als viermal beziehungsweise mehr als sechsmal so hoch.

Laparoskopische Technik versus klassischer Eingriff

Zeitgleich veröffentlichten amerikanische Wissenschaftler ihre Auswertung zweier Krebsregister aus den Jahren 2000 bis 2013 mit 2461 Patientinnen. Auch in dem Fall starben mehr Frauen nach der Laparoskopie. Von 2000 bis 2006 blieb die Sterberate relativ stabil, und die Frauen überlebten tendenziell sogar immer länger. Doch nachdem 2006 die laparoskopische Technik eingeführt wurde, sank die Überlebensrate jedes Jahr kontinuierlich.

Wenn es schon seit Jahren so deutliche Hinweise gibt, warum also empfehlen manche Ärzte trotzdem immer noch die Laparoskopie? Es falle sicherlich manch einem Kollegen schwer, sich von einer geliebten und als schonend geltenden Methode zu verabschieden, sagt Wölber. „Vor allem, weil wir noch nicht wissen, warum die laparoskopische Technik schlechter abschneidet.“ Zum einen könnte es an dem Manipulator liegen, den manche Gynäkologen in der laparoskopischen Operation einsetzen. Das ist eine Art Stab, den ein Operateur über die Vagina in die Gebärmutter einführt und mit dem er seinen Kollegen das Organ quasi „entgegenhält“.