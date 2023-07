Aktualisiert am

Von 2025 an will die EU-Kommission neue Amalgamfüllungen weitgehend verbieten. Die deutsche Zahnärzteschaft kritisiert dies: Das Material sei nicht immer ersetzbar.

Amalgam hat schon lange kein gutes Image mehr. „Kunststoff statt Giftplombe“ schrieben Zeitungen schon in den 1980er- Jahren über das Füllmaterial, das nicht nur aus Metallen wie Silber, Kupfer und Zinn besteht, sondern zur Hälfte aus Quecksilber. Viele Patienten fürchten sich vor dem Schwermetall, das insbesondere als Dampf giftig ist und neurotoxisch wirkt. Zahnärzte hingegen betonen, dass die über Füllungen aufgenommenen Mengen minimal sind, auf Amalgam wollen sie bis heute nicht verzichten: In der Zahntechnik werde es schon lange mit Erfolg eingesetzt. Damit könnte es bald vorbei sein: Die EU-Kommission will Amalgamfüllungen wegen Umwelt- und Gesundheitsschäden ab 2025 weitgehend verbieten.

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Amalgam wurde früher sehr häufig verwendet: Gemäß der Deutschen Mundgesundheitsstudie von 1997 waren damals 58 Prozent der gefüllten Zahnflächen damit verplombt, 2005 waren es 43 Prozent. Binnen der vergangenen zwanzig Jahre sind neu gelegte Zahnfüllungen bei Kassenpatienten generell um knapp ein Viertel auf rund 45 Millionen im Jahr 2022 zurückgegangen. Laut Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung war hiervon rund eine Million aus Amalgam, im Vorjahr waren es noch 1,4 Millionen – sie machen also noch gut zwei Prozent der neuen Füllungen aus, im Gebiet der ehemaligen DDR sind es ungefähr sechs Prozent.