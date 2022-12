Corona und Psyche : Im toten Winkel der Pandemie

Aktualisiert am

Weltweit kämpfen Menschen mit den psychischen Folgen der Corona-Jahre. Vor allem Kinder haben die Zeit der Isolation und des Homeschoolings nicht gut verkraftet. Wie lange halten die mentalen Probleme an?

Kontaktbeschränkungen, Lock­downs, regelmäßige Gänge zum Testzentrum. All dies gehört mittlerweile zumindest in unseren Breitengraden größtenteils der Vergangenheit an. Erst langsam wird das Bild klarer, wie sich verschiedene Lebensbereiche durch die Pandemie verändert haben. Seit Längerem ist nun schon bekannt, dass die psychischen Belastungen für einige Menschen zugenommen haben, und es existiert eine Fülle von Studien zur psychischen Gesundheit während der Pandemie, die heterogener nicht sein könnte. Eine von vielen offenen Fragen ist, wie lange diese Entwicklungen anhalten und ob sich die Gesellschaft auf langfristige Auswirkungen einstellen muss.

Im Juni dieses Jahres erschien der „World Mental Health Report“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dieser liefert eine Art Lagebericht zur psychischen Gesundheit der Weltbevölkerung und ist mit rund 270 Seiten der umfangreichste WHO-Bericht zu dieser Thematik seit der Jahrtausendwende. Darin wird auch darauf eingegangen, wie die Pandemie die psychische Gesundheit weltweit beeinflusst hat.