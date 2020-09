Psychische Folgen von Covid-19 : Die „dritte Welle“ der Pandemie rollt unbemerkt

Vierzehn schmale Zeilen in einem zwölfseitigen Dokument, dazu keine einzige Zahl. Und über dem kleinen Kapitel der provozierend schlichte Titel: „Soziale und psychische Folgen abmildern“. In der jüngsten Stellungnahme der Nationalakademie der Wissenschaften Leopoldina wurde der Bewältigung der psychischen Folgen der Pandemie genau die Position zugewiesen, die der Psyche seit Jahrzehnten im Gesundheitswesen zukommt: ganz am Ende, nah dran an einer Fußnote. Nur vage deutet sich in der Experten-Prosa an, was sich in den vergangenen Tagen immer stärker verdichtete: Die medizinischen Fachgesellschaften sind alarmiert. Vikram Patel, einer der weltweit renommiertesten Psychiater an der Harvard Medical School und vor Jahren vom „Time“-Magazin zu den hundert einflussreichsten Menschen gezählt, kündigte auf der Konferenz der Europäischen Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten einen weltweiten „Tsunami“ schwerer psychischer Leiden an. „Auf die Finanzkrise und Rezession von 2008, die zum größten Teil ja nur die Vereinigten Staaten getroffen hat, folgte eine Welle der ,Todesfälle aus Verzweiflung‘, angeführt durch Suizide und Medikamentenmissbrauch“, und sollten die Regierungen nicht handeln, werde die Welt eine Wiederholung erleben, „nur wahrscheinlich eben in viel größerem Ausmaß“.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Auch Katharina Domschke warnt im Interview unverhohlen: „Alle Studien bisher sagen uns, dass eine dritte Welle zu erwarten ist, die der psychischen Erkrankungen.“ Die Psychiaterin, Direktorin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Freiburg, war in der Corona-Arbeitsgruppe der Leopoldina vertreten, in der betont sachte formuliert wurde, eine „Zunahme der psychosozialen Belastung der Bevölkerung“ sei zu erwarten. Das entspricht etwa dem Duktus, der die Krise der psychischen Gesundheit seit Jahrzehnten begleitet und bis unter die Wahrnehmungsschwelle von Politik und Öffentlichkeit drückt. Patel hat das Debakel in seiner Rede in Erinnerung gerufen: „Die Krankheitslast durch schwere seelische Leiden und Substanzmissbrauch hat sich in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren um 50 Prozent erhöht.“ Und was hat die Covid-19-Pandemie damit zu tun? Sie ist offenkundig dabei, die Krise im Laufe der nächsten Monate und Jahre erheblich zu verschärfen.

Höhere Krankmeldungen wegen psychischer Störungen

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde hat Anfang des Monats eine „übergeordnete Public-Health-Strategie“ gefordert, weil auch sie fürchtet, „dass mit erhöhten Suizidraten gerechnet werden muss“. Suizide sind die Spitze eines tiefschwarzen Eisbergs – eines der nun massiv wächst. Zu den Ängsten vor der Seuche selbst rückten während des Lockdowns vermehrt Einsamkeit und soziale Isolation in den Fokus. Inzwischen sind es gesundheitliche und finanzielle Zukunftssorgen, die Angst vor Arbeitsplatzverlust, Insolvenz, auch die Doppelbelastungen im Alltag und der Psychoterror in den sozialen Netzen, die den allgemeinen Level an Unsicherheit, Stress und Ängsten steigern. Besonders drastisch wirkt sich das auf Menschen aus, die bereits psychisch krank und anfällig dafür sind. Laut aktueller Daten der KKH-Krankenversicherung haben sich die Krankmeldungen wegen psychischer Störungen im Laufe des Pandemiejahres, verglichen mit dem Vorjahr, um achtzig Prozent erhöht. Auf einer von der Leopoldina moderierten internationalen Podiumsdiskussion hat Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité, daran erinnert, wie umfangreich und wie breit die Unterstützung für die Betroffenen am Anfang der Pandemie ausgefallen war. Mittlerweile vervielfältigt sich die Not. Dreißig Prozent der akuten Fälle in Berlin seien sozial Benachteiligte, häufig Obdachlose, und auch Zugereiste mit Sprachproblemen. Covid-19-Patienten, die lange mit neurologischen Komplikationen, etwa Geschmacks- und Geruchsverlusten, durch das Virus zu kämpfen haben, tauchen jetzt ebenfalls in den Kliniken auf.