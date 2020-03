Krisenbewältigung : „Stress nicht negativ sehen“

Herr Lieb, wozu braucht Deutschland ein Institut für Resilienzforschung?

Wir haben uns bisher vor allem auf die Behandlung psychischer Krankheiten konzentriert und nicht beachtet, wie wichtig es ist, vorbeugend die Resilienz zu fördern, also wie man psychisch widerstandsfähiger wird. Das Problem ist nur: Wir wissen noch viel zu wenig darüber, was resiliente Personen von anderen unterscheidet und wie wir den Menschen helfen können, resilienter zu werden.

Kommen manche schon resilient auf die Welt?

Resilienz ist zu einem kleinen Teil angeboren – daran können wir natürlich nichts ändern. Die Erziehung und die Umwelt bestimmen dann, wie resilient man ist. Wir vermuten, dass resilientes Verhalten durch komplexe neuronale Netzwerke bewirkt wird, also Verbindungen zwischen Nervenzellen. Wie diese Netzwerke funktionieren, wollen wir herausfinden und untersuchen, wie wir diese Erkenntnisse für den Menschen nützen können. Eine Möglichkeit wäre, das Hirn von außen zu stimulieren, so die Netzwerke zu verändern und den Betroffenen resilienter zu machen. Ob das funktioniert, werden wir erst in einigen Jahren wissen. Man kann aber durch psychologische Trainings lernen, resilienter zu werden. Wie das geht, erklären wir in Vorträgen und Workshops für Führungskräfte, Betriebe oder Schulen. Für Einzelpersonen werden wir demnächst im Leibniz-Institut eine Resilienz-Ambulanz eröffnen.