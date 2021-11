Prostatakrebs-Früherkennung : Wie zuverlässig ist der PSA-Test?

Aktualisiert am

Der PSA-Test steht immer wieder in der Kritik, weil er zu Überdiagnosen und unnötigen Behandlungen führt. Neue risikoadaptierte Strategien sollen dies vermeiden. In Skandinavien werden sie bereits angewendet.

Begutachtung nach einer Prostata-Operation an einem 3D-Modell. Bild: dpa

Eine Million Männer in Deutschland erhalten pro Jahr das Angebot, ihren PSA-Wert per Bluttest bestimmen zu lassen. Die Kosten von rund 25 Euro sind dabei selbst zu zahlen. Der Test zur Prostatakrebs-Früherkennung gehört zu den häufigsten individuellen Gesundheitsleistungen. Auch die Neubewertung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im vergangenen Jahr hat nichts daran geändert. Der Nutzen wiege den Schaden nicht auf, deshalb werde er weiterhin nicht von den gesetzlichen Kassen bezahlt — so die Begründung, die auf fünf einschlägigen Studien mit insgesamt rund 460.000 Teilnehmern basiert.

Zwar nützt der PSA-Test einigen Männern mit Prostatakrebs, indem er ihnen eine Belastung durch eine metastasierte Krankheit erspart oder diese zeitlich verzögert. Ob die Patienten dadurch aber länger leben, ist unklar. Dem gegenüber steht das Risiko einer Überdiagnose, also dafür, dass ein Krebs gefunden wird, der nicht hätte behandelt werden müssen. Diagnostik und Therapie führen dann zu unnötigen Nebenwirkungen. Pro tausend gescreenten Männern leiden schließlich etwa drei unter dauerhafter Inkontinenz und 25 unter anhaltender Impotenz als Folge nicht notwendiger Eingriffe. Von tausend Betroffenen würden fünf bis sechs Komplikationen einer Biopsie erleiden – meist Infektionen –, die ohne Screening nicht aufgetreten wären. Trotzdem raten Urologen dazu, sich testen zu lassen.