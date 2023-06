Derzeit ist der Pollensturm besonders übel: Allergiker leiden in diesen Wochen wie selten zuvor, und auch wer bislang von Heuschnupfen verschont blieb, der niest plötzlich und die Augen tränen. Die Zahl der Pollenallergiker nimmt seit Jahren zu. Medikamente und Hausmittel gibt es vermeintlich viele, doch es herrscht Verwirrung: Was hilft wirklich?

Gerade ist „Rushhour“ bei Gräsern

Der Deutsche Polleninformationsdienst warnt diese Woche: Bei den Gräsern herrsche „Rushhour“. „Zahlreiche Arten wollen gleichzeitig ihre Pollen loswerden und treffen dabei auf warmes und mehrheitlich trockenes Sommerwetter.“ Die ganze Republik leuchtet auf der Karte zur Tagesbelastung der Gräser dunkelrot – höchste Belastungsintensität. Auch Linde und Brennnesselgewächse sind auf dem Vormarsch.

Der Frühling war kühl und regnerisch, doch nun ist es ungewöhnlich heiß und trocken, das befeuert den Pollenflug. Der Klimawandel lässt die Temperaturen steigen, Bäume und Gräser blühen deshalb immer früher, zudem regnet es seltener. „Das führt dann selbstverständlich dazu, dass der Pollenflug intensiver ist, was natürlich gravierende Folgen für Pollenallergiker hat“, sagt Allergologe Torsten Zuberbier, Leiter der Klinik für Allergiefolgenforschung am Berliner Universitätsklinikum Charité. Schon jetzt seien 30 bis 40 Prozent der Erwachsenen in Deutschland von allergischen Symptomen bei Pollenflug betroffen. Bei rund 15 Prozent der Erwachsenen wird der Heuschnupfen von einem Arzt diagnostiziert.

Der Eindruck, dass derzeit viel mehr Menschen schniefen und husten als in früheren Jahren, trüge nicht: „Allergien sind weltweit stetig auf dem Vormarsch“, sagt Zuberbier. In den Städten scheint die Luftverschmutzung die Pollen aggressiver zu machen, was zudem dazu führt, dass die Symptome heftiger werden. Wie genau Pollenallergien entstehen, ist nicht geklärt, doch ein wichtiger Faktor scheint die Menge der Allergene zu sein, mit der ein Mensch als Kleinkind in Kontakt kam: Kinder, die beispielsweise auf Bauernhöfen aufwachsen und somit häufig mit Tieren, Pflanzen oder einfach auch mit Dreck und Staub spielen, leiden seltener an Heuschnupfen.

Die allergischen Symptome entstehen durch eine Überreaktion des Immunsystems. Pollen enthalten Allergene, bestimmte Proteine und Glykoproteine, die wasserlöslich sind und sich auf den feuchten Schleimhäuten rasch aus den Pollen lösen und die Immunzellen aktivieren. Die Abwehrzellen erkennen die Pollen als Gefahr und bekämpfen sie entsprechend: Man hustet und niest, die Augen tränen, und alles juckt, um die Eindringlinge loszuwerden.

Was auf molekularer Ebene geschieht, erklärt Zuberbier so: „Histamin dockt an den sogenannten Histamin-1-Rezeptoren an Schleimhäuten und der Haut an.“ Histamin ist ein Gewebehormon, das im Körper eine Vielzahl von Aufgaben hat, es beeinflusst neben dem Schlaf-Wach-Rhythmus auch Entzündungsreaktionen. „Zusätzlich schicken die Abwehrzellen, die Mastzellen, auch weitere Botenstoffe aus, die weitere Entzündungszellen anlocken und so auch das ganze Immungeschehen weiter intensivieren.“

Das führt zu Niesattacken, Husten, juckenden Schleimhäuten und triefenden Augen. Doch bei vielen nimmt die Allergie solche Ausmaße an, dass der Begriff „Heuschnupfen“ geradezu verharmlosend klingt. „Nicht zu Unrecht wurde früher der Heuschnupfen in Deutschland auch Heufieber genannt“, sagt Zuberbier. Im Englischen spricht man noch immer von „Hay Fever“. Es kommt zu Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen, Müdigkeit und innerer Unruhe, Gliederschmerzen, Schlafproblemen und Konzentrationsstörungen.