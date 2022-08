Kinderlähmung : Spurensuche im Abwasser nach Polio-Viren

Die Kläranlage Newtown Creek in Brooklyn ist die größte in New York City – auch hier suchte man nach Polio-Viren. Bild: AP

In London beginnt gerade ein Wettlauf gegen die Zeit – im Abwasser sind Polio-Viren aufgetaucht. Und nicht nur dort: Im Norden von New York erkrankte ein junger Mann an der sogenannten Kinderlähmung, ausgelöst durch Polio-Viren. Und auch in Jerusalem hat ein Überwachungssystem die Viren aufgespürt. So entfernt diese Ereignisse geographisch sein mögen, sind sie epidemiologisch doch eng verbunden: Ausgangspunkt all dieser Infektionen war vermutlich eine einzige Person.

Die in weiten Teilen der Welt als ausgerottet geltende Kinderlähmung scheint nicht nur zurück zu sein, sondern sich auch über Kontinente hinweg auszubreiten. Polio-Experten sind nicht überrascht. Das Besondere an der aktuellen Situation ist jedoch, dass so viele der Infektionen überhaupt aufgefallen sind – das ist der Technologie der Abwasseranalyse zu verdanken.