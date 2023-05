Aktualisiert am

Homeschooling hat Schüler psychisch belastet und die Bildung beeinträchtigt. Es könnte aber wieder nötig werden, sagt Epidemiologin Berit Lange. Was können wir für weitere Pandemien lernen?

Frau Lange, die Rolle von Schulen in der Pandemie ist schon lange umstritten. Nun heißt es in einer Studie, dass es keine sicheren Belege gebe, dass Schulen zu mehr Covid-Fällen geführt hätten. Deckt sich das mit Ihren Ergebnissen?

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft".



Natürlich kann man den Beitrag von Schulen zum Infektionsgeschehen durch Maßnahmen reduzieren – aber ihn auf null zu setzen ist abseits von Schließungen sehr schwer. Auf Bevölkerungsebene können diese die Zahl der Kontakte und Infektionen reduzieren. Wir haben regionale Daten aus Deutschland analysiert und anhand von Modellierungen gesehen, dass der Beitrag der Schulen zum Infektionsgeschehen von März 2020 bis April 2022 sehr variabel gewesen ist: Das ist abhängig davon, wie etwa die Hygienemaßnahmen in den Schulen gewesen sind und was in der Bevölkerung passiert ist, etwa durch Impfungen. Der Beitrag von Schulen war nie eine konstante Größe.