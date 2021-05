OP trotz Covid-19 : Kann der Eingriff nicht warten?

Aktualisiert am

Geplante Operationen sollten erst mindestens sieben Wochen nach dem Nachweis einer Covid-Infektion ausgeführt werden. Eingriffe, die früher stattfinden, gehen mit einer erhöhten Sterblichkeit der Patienten einher. Das ist das Fazit einer internationalen Studie des Forschungsnetzwerks COVIDSurg, die in der Zeitschrift Anaesthesia erschienen ist. Es wurden darin die Daten von 140.231 Patienten aus 116 Ländern ausgewertet. 3137 der Patienten hatten nachweislich eine Covid-19-Infektion, fast jeder zweite blieb ohne Symptome.

Wurden Infizierte innerhalb der ersten zwei Wochen operiert, hatten sie im Vergleich zu Nichtinfizierten ein gut viermal so hohes Risiko, zu sterben oder Komplikationen an der Lunge zu erleiden, etwa ein akutes Lungenversagen oder eine Lungenentzündung. Nach drei bis vier Wochen war das Risiko noch ähnlich hoch und erst nach sieben Wochen mit dem von Nichtinfizierten vergleichbar. Patienten, die zum Zeitpunkt der Operation Symptome zeigten, waren noch längere Zeit gefährdet. Und selbst ein Patient, der nach dem Eingriff genesen war, trug noch immer ein höheres Risiko als diejenigen, die nie irgendwelche Symptome gezeigt hatten. Andreas Hecker, Oberarzt in der Chirurgie der Universitätsklinik Gießen und einer der Studienautoren, haben die Ergebnisse überrascht. „Sieben Wochen finde ich sehr lang. Offenbar braucht der Körper diese Zeit, um sich von der Corona-Infektion zu erholen.“

Gründe für ein höheres Sterberisiko

Allerdings weist die Studie einige Schwächen auf. So wären Informationen hilfreich gewesen, mit denen die Ärzte hätten einschätzen können, ob der zu operierende Patient vorbelastet war: Litt er unter einer chronischen Lungenkrankheit oder vor der Operation unter Blutarmut? Um das individuelle Risiko einschätzen zu können, müsse der behandelnde Arzt wissen, wie krank und gebrechlich der Patient sei, sagt Markus Weigand, Direktor der Anästhesie in der Universitätsklinik Heidelberg. „Möglicherweise könnten fittere Patienten früher operiert werden.“

Der Hauptkritikpunkt ist aber, dass die Autoren der Studie die Gründe nicht genau erfasst haben, weshalb die Patienten operiert wurden. So könnte es sein, dass Patienten, die rasch nach einer SARS-CoV-2-Infektion behandelt wurden, eher Krankheiten hatten, die per se mit einem höheren Sterberisiko verbunden sind – etwa ein fortgeschrittener Tumor oder eine schwere Verletzung. Andererseits lässt sich nicht sagen, ob jene mit nicht so schlimmen Leiden – wie einem Leistenbruch – durchaus hätten früher operiert werden können.

Sieben Wochen sei eine gute Richtlinie, sagt Hecker, man müsse das aber individuell entscheiden. Viele Operationen lassen sich nämlich nicht verschieben, so etwa bei einer nicht zu stillenden Blutung aus einem Magengeschwür, einem eingeklemmten Leistenbruch oder einem Tumor, der den Darm verschließt. In anderen Fällen, wie einem Nabelbruch oder einem neuen Gelenk, könne man problemlos warten.