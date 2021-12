Corona-Pandemie : Wie wir uns gegen Omikron wehren können

Wehe, es wird an die Eigenverantwortung appelliert. Oder etwa daran erinnert, dass Corona keine Weihnachtspause einlegt, auch wenn erst vom 28. Dezember an strengere Kontaktbeschränkungen im ganzen Bundesgebiet gelten sollen. Das ist einigen zu spät, und manche Länder und Kreise preschen vor, aber im Moment können weder Politiker noch Wissenschaftler es allen recht machen, wenn die Masse auf Böller verzichten muss und eine Silvesterparty trotz „2 G“ maximal zehn Leute umfassen darf, sonst feiert man eben zu zweit.

Sonja Kastilan Verantwortlich für das Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Seit Tagen liegt in den sozialen Medien der Hashtag „schnauzevoll“ im Trend, und angesichts harscher Kommentare fragt man sich, ob die Infektionszahlen, die sich in einem leichten Sinkflug befinden, womöglich eine Sicherheit vortäuschen, von der in der aktuellen Lage überhaupt keine Rede sein kann. Jetzt auf ein Abklingen und baldiges Ende der Pandemie zu setzen würde bedeuten, jegliche Fakten und Prognosen zu verdrängen, wozu manche Mitbürger offensichtlich neigen, schaut man sich auf Twitter um. In dieser Brutstätte höchst eigentümlicher Tendenzen herrscht kein Winter, die klassische Saison für Atemwegserkrankungen, sondern irgendetwas zwischen erschreckender Naivität, düsterer Endzeitstimmung und erhitzter Larmoyanz.