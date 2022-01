Neue Corona-Maßnahmen? : Seuche auf Schlingerkurs

Omikron macht, wenn man es mal so hundeschnauzenkalt betrachten will, die Pandemie noch einmal richtig spannend. Jedenfalls verkompliziert es das Corona-Management beträchtlich. Die Virus-Variante ist anders gestrickt, so viel ist bei allen bestehenden Unklarheiten bisher sicher. Der Erreger ist immer noch Sars-CoV-2, aber er funktioniert molekular anders, und er wirkt deshalb offenbar auch im Körper anders als die anderen, mit Mutationen behafteten Varianten.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Konkret: Omikron vermehrt sich in den oberen Atemwegen schätzungsweise siebzigmal so schnell wie frühere Varianten, in den Lungenzellen dagegen tut sich das Virus schwerer – mit Folgen. Die Infektiosität zum Beispiel ist beispiellos. Nach Berechnungen von Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen steigen die Omikron-Fallzahlen derzeit wöchentlich um den Faktor zwei bis vier, in Deutschland ist der Anstieg noch durch die Delta-Welle und die Maßnahmen verdeckt.