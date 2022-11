Neurodermitis bei Kindern : Neue Empfehlungen im Umgang mit Neurodermitis

Aktualisiert am

Neurodermitis zählt zu den häufigsten Hauterkrankungen des Säuglings- und Kindesalters. Wie bekommt man die Beschwerden in den Griff?

Die entzündliche Hauterkrankung Neurodermitis äußert sich in geröteter, juckender Haut. Bild: Getty

Juckende, gerötete, teilweise schuppige Ekzeme der Haut: Die entzündliche Hauterkrankung Neurodermitis bei Kindern kann nicht nur Ärzte, sondern auch Eltern vor eine Herausforderung stellen. Denn häufig gehen mit dem quälenden Juckreiz auch Schlafstörungen einher, die im schlimmsten Fall mit einer Verzögerung von Wachstum und Entwicklung des Kindes einhergehen. Das führt zu verzweifelten Kindern – und Eltern. Drei Forscher der McMasters Universität und der Universität Nottingham haben nun im „Canadian Medical Association Journal“ Tipps für die erfolgreiche Linderung der Krankheitssymptome veröffentlicht.

Neurodermitis, auch atopische Dermatitis genannt, ist eine erblich bedingte, entzündliche Hautkrankheit, bei der die Barrierefunktion der Haut gestört ist. Sie betrifft hierzulande etwa jedes fünfte bis sechste Kind. Im Säuglingsalter macht sie sich zunächst als „Milchschorf“ auf der Kopfhaut, den Wangen, hinter den Ohren, an der Stirn oder am Hals bemerkbar. Die Ellenbeugen und Kniekehlen sind oft erst im späteren Krankheitsverlauf betroffen. Die Prognose ist prinzipiell gut, rund 60 Prozent der betroffenen Kinder haben bis zum frühen Erwachsenenalter keine Symptome mehr, trotz bestehender erblicher Veranlagung.

Nahrungsmittelunverträglichkeit ist kontraproduktiv

Da die Krankheit nicht heilbar ist, können lediglich die Symptome in Schach gehalten werden. Entgegen der Vorstellung vieler Eltern besteht die Behandlung allerdings nicht darin, bestimmte Nahrungsmittel wegzulassen – dadurch könne, betonen die Wissenschaftler, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sogar erst entstehen. Die „Canadian Pediatric Society” empfiehlt die Einführung allergener Lebensmittel im Alter von etwa sechs Monaten mit Fortsetzung des Stillens bis zum zweiten Lebensjahr oder wenn möglich sogar länger.

Ein weiterer Mythos ist es, die erkrankten Kindern sollten möglichst nicht geimpft werden – da eine Impfung einen Schub der Hauterkrankung auslösen könne. Impfungen sind hingegen sehr sinnvoll, weil das Kind ohne den Immunschutz nur einer zusätzlichen Gefährdung ausgesetzt ist. Ein weiterer häufiger Fehler: Bei einer begleitenden bakteriellen Besiedelung der Haut, häufig mit Staphylococcus aureus, werden häufig routinemäßig Antibiotika verabreicht. Das aber sei allenfalls bei systemischen Infektionszeichen wie Fieber angezeigt. Die Canadian Pediatric Society empfiehlt jetzt die Einführung allergener Lebensmittel im Alter von etwa sechs Monaten mit Fortsetzung des Stillens bis zum zweiten Lebensjahr, wenn möglich sogar länger.

Feuchtigkeit hilft

Somit wäre geklärt, was Eltern besser nicht tun sollten, wenn ihr Kleinkind unter Neurodermitis leidet. Neue Studien haben nun gezeigt, was man tun kann: Jede Art von Feuchtigkeitscreme – ob in Form von Gels, Lotion oder Balsam – hilft demnach dabei, Krankheitsschüben vorzubeugen, sofern sie zweimal täglich und nach Bedarf angewendet wird.

Weichmachende Badezusätze hatten den Studienautoren zufolge über die direkte Befeuchtung der Haut hinaus keinen zusätzlichen Nutzen, könnten aber gut als Seifenersatz verwendet werden. Die meisten Seifen sind alkalisch, haben also einen pH-Wert, der deutlich über dem sauren pH-Wert gesunder Haut liegt. Normalerweise stellt sich dieser nach einer gewissen Zeit auch wieder her. Bei Neurodermitis ist der Säureschutzmantel jedoch gestört, weshalb sich der pH-Wert der Haut nach übermäßigem Einseifen nicht ohne Weiteres wieder normalisieren kann.

Entzündung effektiv bekämpfen

Allerdings reicht Feuchtigkeitspflege nicht immer aus. Zur Krankheitskontrolle gehört deshalb auch eine Behandlung mit entzündungshemmenden Cremes, sogenannten topischen Kortikosteroiden, die in verschiedenen Wirkstärken erhältlich sind. Dabei gilt: So niedrig dosiert wie möglich, so hoch dosiert wie nötig anwenden, um eine Wirkung zu erzielen. Den Wissenschaftlern zufolge ist die einmal tägliche Anwendung fast genauso effektiv wie die zweimal tägliche Anwendung. Das Gesicht sollte dabei nach Möglichkeit ausgespart werden, da die Haut dort besonders empfindlich ist.

Bei wiederkehrenden oder anhaltenden Schüben kann laut der Studie ein etwas anderer Ansatz erforderlich sein. Dabei versucht man, den Schub zunächst durch die Anwendung eines mäßigen Kortikosteroids (wie Betamethasonvalerat) oder starken topischen Kortikosteroids (wie Mometasonfuroat) zu unterdrücken. Anschließend folgt eine dreimonatige Behandlung mit mittelstarken Kortikosteroiden oder Pimecrolimus-Salbe, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche, zum Beispiel am Wochenende.