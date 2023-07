Aktualisiert am

Eingriffe mit dem Herzkatheter waren lange die einzige Möglichkeit, um bedrohliche Arterienverengungen am Herzen zu identifizieren. Über einen dünnen Schlauch, der durch das Gefäßsystem bis zum Herzen geschoben wird, injiziert der Kardiologe dabei ein Kontrastmittel in die zu untersuchende Herzkranzarterie, die daraufhin auf einem Röntgenbildschirm sichtbar wird.

Mittlerweile erfährt der Herzkatheter Konkurrenz von nicht invasiven Verfahren: Technologien, die ohne Eingriff auskommen und die Patienten daher deutlich weniger belasten. Beliebter wird dabei die Computertomographie, kurz CT. Moderne Geräte sorgen dafür, dass die vormaligen „Strahlenbomben“ geringere Mengen an ionisierender Energie aussenden, der für den Patienten potentiell gefährlichen Strahlung. Zugleich hat sich die Auflösung der CT-Bilder merklich gebessert. So gelingt es zunehmend, selbst kleine Strukturen wie die Herzkranzarterien darzustellen und darin befindliche Engstellen zu erkennen.

Es gibt allerdings nach wie vor Situationen, in denen der Herzkatheter der nicht invasiven Untersuchung überlegen ist. Etwa wenn die Herzkranzarterien stark verkalkt sind oder mit Gefäßstützen, Stents, versehen wurden. In diesen Fällen stoßen die bisherigen CT-Geräte an ihre Grenzen. Dabei könnten gerade Personen mit ausgeprägter Arteriosklerose der Herzadern und jene, die bereits Stents erhalten haben, von einem schonenderen Blick ins Herz profitieren. Sie sind herzkrank und oft auch betagt und tragen ein erhöhtes Risiko, bei einem Kathetereingriff eine Komplikation zu erleiden, etwa einen Herzinfarkt.

Technik auch bei Patienten mit Stents anwendbar

Mit einer neuartigen CT-Technologie scheint es nun möglich zu sein, auch bei solchen Patienten ausgeprägte Gefäßverengungen im Herzen, eine koronare Herzkrankheit, zu diagnostizieren. Genannt Photon-Counting-CT, besitzen die neuen CT-Geräte die Fähigkeit, einen bestimmten Teil der ausgesandten Strahlen, und zwar die Photonen, zu zählen und die darin enthaltenen Information für eine Verbesserung der Bildauflösung zu nutzen. Dass sie in der Lage sein könnten, die Limitationen der bisherigen CT-Generationen zu überwinden, legen die Ergebnisse einer Pilotstudie von Radiologen und Kardiologen der Universitätsklinik in Freiburg im Breisgau.

Sie behandelten knapp 70 Männer und Frauen, die durchschnittlich 81 Jahre alt waren und an einer schweren Verengung der Aortenklappe litten, die auf übermäßige Kalkablagerungen zurückging. Am Ausgang des Herzens gelegen, wo das Blut von der linken Herzkammer in die Aorta und somit den Kreislauf strömt, sorgt die Aortenklappe dafür, dass das Blut nicht zurück ins Herz fließt. Ist sie defekt, staut sich das Blut im Herzen, sodass dieses beständig gegen einen erhöhten Widerstand anpumpen muss und sich zunehmend erschöpft.

Im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung kann nur ein Ersatz des beschädigten Ventils ein Herzversagen abwenden. Auch bei den Teilnehmern der vorliegenden Studie musste die Aortenklappe ausgetauscht werden. Vor dem Eingriff, der durchweg auf minimalinvasivem Weg erfolgte, galt es, eine koronare Herzkrankheit auszuschließen. Denn Durchblutungsstörungen des Herzens erhöhen die Gefahr, dass es während des Einsatzes der neuen Herzklappe zu schweren Komplikationen kommt. Um zu klären, ob die neue CT-Technologie diagnostische Antworten liefert, untersuchten die Freiburger Ärzte alle Probanden sowohl mit dieser Methode als auch mit dem herkömmlichen Herzkatheter und verglichen anschließend die Ergebnisse der beiden Verfahren.

Wie sie im Fachblatt „Radiology“ (doi: 10.1148/radiol.223305) berichten, gelang es mit der innovativen CT-Technologie ähnlich gut wie mit dem Herzkatheter, ausgeprägte Engstellen auch in verkalkten und mit Stents versehenen Herzgefäßen zu erkennen. Vergleichbar war die nicht invasive Untersuchungsart insbesondere, wenn es darum ging, eine koronare Herzkrankheit auszuschließen. „Falls sich unsere Erkenntnisse in weiteren Studien bestätigen lassen, wäre das für viele Patienten eine gute Nachricht,“ sagt Fabian Bamberg, ärztlicher Direktor der Abteilung für Radiologie der Freiburger Uniklinik und der Studie.

Möglichkeiten des Ultraschalls

Der Herzkatheter habe freilich noch nicht ausgedient, räumt der Radiologe ein. Nutzbringend sei er bei Menschen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an einer behandlungsbedürftigen Gefäßverengung im Herzen leiden. In diesem Fall könne er auch zusätzlich dazu genutzt werden, den Engpass aufzudehnen und mit einem Stent zu versehen. Wie Bamberg hinzufügt, enthalten die mit der neuen CT-Technologie gewonnenen Daten noch eine Vielzahl weiterer Informationen. Diese auszuwerten sei eine erhebliche Herausforderung. Große Hoffnungen setze er dabei auf die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz.

Markus Schwaiger, früherer ärztlicher Direktor des Klinikums rechts der Isar in München, hält die Studie für solide durchgeführt. Auch er sieht Künstliche Intelligenz als einen wichtigen Fortschrittsmotor im Bereich der bildgebenden Technologien: Sie dürfte „diesen zu einem weiteren Entwicklungsschub verhelfen“, ist der Nuklearmediziner überzeugt. An Bedeutung gewinnen könnten dabei Verfahren, die gänzlich ohne Strahlung auskommen. Beachtlich seien etwa die Fortschritte beim Ultraschall. „Die Auflösung der hiermit erzeugten Bilder ist inzwischen erstaunlich gut“, sagt Schwaiger. Für denkbar halte er es daher, dass es irgendwann möglich sein wird, Herzgefäße auch mit diesem Verfahren zu untersuchen.