Nichts führt einem die Alterungsprozesse im eigenen Körper gnadenloser vor Augen als die grauen Haare, die einem gefühlt viel zu früh aus dem Kopf sprießen. Die Schöpfe mancher Unglücklichen sind schon in ihren Zwanzigern grau gesträhnt. Der Grund dafür, dass Blond, Schwarz oder Braun verschwindet, ist, dass die Zellen, welche für die Farbpigmente sorgen, die sogenannten Melanozyten, nicht mehr richtig funktionieren.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Weniger Stammzellen entwickeln sich zu Melanozyten, folglich gibt es weniger Pigmente, und die Haare werden grau. Im Vergleich zu anderen Alterungsprozessen im Körper schwächelt diese Entwicklung schon recht früh im Leben – warum ist unklar.

Einzelne Haare bei Mäusen analysiert

Wissenschaftler der Dermatologie um Qi Sun von der New York University Grossman School of Medicine haben nun herausgefunden, dass sich Vorläuferzellen der Melanozyten anders verhalten, als man es von Stammzellen bislang kannte. Zwei Jahre lang analysierten sie einzelne Haare bei Mäusen, unter anderem durch spezielle RNA-Sequenzierung.

Mehr zum Thema 1/

Im Tiermodell zeigte sich, dass der Entwicklungsprozess der Stammzellen reversibel sein kann und also nicht nur in eine Richtung funktioniert: Kurz bevor sie das Melanozyten-Stadium erreichen, können sie sich wieder in ein Vorläuferstadium zurückentwickeln. Hinzu kommt der entscheidende Punkt, dass sich die Vorläuferzellen nur dann endgültig zu funktionstüchtigen Melanozyten entwickeln, wenn sie aus dem Haarfollikel in eine bestimmte Region der Haarwurzel wandern.

Dieser Prozess scheint oft gestört zu sein, was zum – möglicherweise auch verfrühten – Ergrauen der Haare führe. Die Forscher hoffen, dass dieser Mechanismus einen Ansatzpunkt für Medikamente bieten könnte.