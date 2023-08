Neue Pandemie-Studie : Wie Corona den Blutdruck hochtreibt

Aktualisiert am

Hoher Blutdruck ist als Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf bekannt, aber auch das Umgekehrte ist möglich: Wer eine Infektion mit Sars-CoV-2 durchsteht, kann mit einiger Wahrscheinlichkeit plötzlich Bluthochdruck entwickeln. Und: Covid-19 provoziert häufiger Hochdruck als Influenza.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Das sind Ergebnisse einer Untersuchung mit mehr als 45.000 Covid-19-Patienten und fast 14.000 Grippe-Erkrankten in New York, die im Schnitt innerhalb eines halben Jahres nach ihrer Virusinfektion aus unterschiedlichen Gründen noch einmal in der jeweiligen Klinik vorstellig wurden. Die Daten der Covid-Patienten waren zwischen Anfang 2020 und Februar 2020 erhoben worden, die für Influenza-Patienten zwischen 2018 und ebenfalls Februar 2022.

Gut 21 Prozent der Covid-19-Patienten, die vorher keinen Bluthochdruck hatten und einen schweren Verlauf überlebten, sowie elf Prozent mit leichterem Covid-19-Verlauf wiesen später einen Bluthochdruck über den als Normbereich geltenden 130/80 mm Hg auf. Bei Influenza lagen die entsprechenden Werte bei 16 Prozent und vier Prozent.

Wer sich mit Corona infizierte und wegen Covid-19 klinisch behandelt werden musste, hat statistisch gesehen ein doppelt so hohes Hochdruck-Risiko wie schwerkranke Influenza-Patienten. Besonders betroffen von Covid-bedingtem Bluthochdruck waren der im Journal „Hypertension“ veröffentlichten Studie zufolge Menschen im Alter von mehr als 40 Jahren, dunkelhäutige Erwachsene und Vulnerable mit COPD, Koronargefäßerkrankungen und chronischen Nierenleiden.

Mehr zum Thema 1/

Unterschiede fanden die amerikanischen Mediziner auch im Hinblick auf die Covid-19-Behandlung: Überdurchschnittlich gefährdet für anhaltenden Bluthochdruck waren demnach Patienten, die während der Corona-Therapie und zur Stabilisierung des Kranken mit blutdrucksteigernden Mitteln – Vasopressoren – behandelt wurden und solche, die als entzündungshemmende Behandlung Kortikosteroide erhalten haben.

Weil es sich um eine restrospektive Beobachtungsstudie handelt und andere Faktoren auch Einfluss haben könnten, lässt sich mit den Ergebnissen ein kausaler Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und Covid-19-Erkrankung allerdings nicht endgültig nachweisen.