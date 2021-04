Sonnenhormon in Pillenform : Mit Vitamin D gegen Atemwegsinfektionen?

Vitamin D stärkt nicht nur die Knochen, sondern hat darüber hinaus noch eine Fülle weiterer lebenswichtiger Aufgaben. Bei Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet, sorgt der zu den Hormonen zählende Cholesterin-Abkömmling unter anderem dafür, dass das Immunsystem in geregelten Bahnen verläuft. Wie weit sein Einfluss hier reicht, zeigt allein die Tatsache, dass alle Immunzellen über Andockstellen für Vitamin D verfügen und obendrein in der Lage sind, den Botenstoff in seine aktive Form zu überführen.

Noch nicht abschließend beantworten lässt sich, ob die Zufuhr von Vitamin D in Pillenform das Risiko für Infektionen vermindert. Während einige Wissenschaftler Hinweise auf einen solchen Zusammenhang gefunden haben, konnten andere diesen nicht bestätigen.