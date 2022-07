Lückenhafte Cannabis-Bilanz : Beim Hanf stochern die Ärzte im Nebel

Aktualisiert am

Cannabis wird für medizinische Zwecke inzwischen auch in Deutschland angebaut – hier von einer Firma im Chemiepark Leuna. Umstritten sind jedoch weiterhin Nutzen und Risiken des Arznei­mittels, dessen Verwendung bislang streng reglementiert ist. Bild: dpa

Seit März 2017 dürfen Ärzte ihren Patienten Cannabisprodukte verschreiben, die nicht als Fertigarzneimittel zugelassen sind – ein Systembruch in der bisherigen Arzneimittelversorgung. Allerdings müssen die Krankenkassen der Kostenübernahme zustimmen. Verschrieben werden können auch Cannabisextrakte und getrocknete Cannabisblüten – sogenannter Medizinalhanf, der sich nur sehr ungenau dosieren lässt und dessen Wirksamkeit wissenschaftlich nicht eindeutig belegt ist.

Deshalb wurde die Kostenübernahme an die Mitwirkung der Ärzte an einer Begleiterhebung gebunden – ein weiteres Novum bei der Erstattungsfähigkeit medizinischer Leistungen in Deutschland und ein Eingeständnis, dass die Datenlage zur Wirkung von Medizinalhanf und anderen Cannabisarzneimitteln dürftig ist. Die Begleiterhebung sollte wichtige Hinweise zur Anwendung, zu den Nebenwirkungen, zu Patientenmerkmalen und zu den Gründen für einen Abbruch der Therapie liefern. Sie ist keine klinische Studie und kann daher auch keine Aussagen zur Sicherheit und Wirksamkeit der Cannabistherapie machen.