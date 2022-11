Covid-19 und das Gehirn : Die vielen Symptome von Long Covid

Wie alles an SARS-CoV-2, so ist auch Long Covid, die langfristige Folgeerkrankung nach der akuten Infektion, hinterhältig, unerwartet und schlecht kommuniziert. Selbst in Japan geben 43 Prozent der Long-Covid-Patienten in Selbstauskünften an, als wehleidig stigmatisiert, diskriminiert oder nicht ernst genommen zu werden – obwohl Japan zu den Ländern gehört, die die Pandemie dank Aufklärung und klarer Kommunikation gut überstanden haben. Dokumentiert hat das Aya Sugiyama von der Hiroshima-Universität in Japan in einer Studie.

Vor zwei Jahren, als die Pandemie noch jung war, das Virus noch unverstanden und Covid-19 als neue Krankheit Ärzte und Klinikpersonal überforderte, lief die biomedizinische Forschung noch auf Hochtouren. Long Covid wurde vor allem von den Patienten und insbesondere den Patientinnen wahrgenommen, denn bis heute sind zwei Drittel aller Betroffenen Frauen. Die ersten wissenschaftlichen Artikel tauchten auf, die Long Covid als „durch die Vorerkrankungen der Betroffenen und durch den Covid-19 Verlauf nicht zu erklärende Symptome“ definierten.