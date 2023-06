Aktualisiert am

Sie haben den größten Youtube-Kanal zu Gesundheitsthemen und sind sehr umstritten: Der ehemalige Maschinenbaustudent Roland Liebscher-Bracht und seine Frau, die Ärztin Petra Bracht. Nicht nur ihre Videos und Kurse mit Rückenübungen, sondern auch Nahrungsergänzungsmittel und Massagerollen bewerben sie mit Versprechen, die nach Ansicht von Verbraucherschützern irreführend und somit illegal sind. Daher war die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen juristisch hiergegen vorgegangen – erfolgreich, wie sich nun herausstellt.

Vor Gericht nicht zu Vergleich bereit

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft".



Liebscher & Bracht hatte sich nach einer Abmahnung bereits verpflichtet, nicht mehr damit zu werben, ein Produkt helfe „sofort gegen Schmerzen“ – oder auf ihrer Website nicht ausschließlich sehr gute Kundenbewertungen zu veröffentlichen, sondern auch schlechtere. Auch die Selbstbezeichnung als „Schmerzspezialisten Nr. 1“ wollte die Firma unterlassen, wie auch eine Aussage zu mehreren Nahrungsergänzungsmitteln. Bei diesen hieß es: „Ob Gestresste, Schmerzgeplagte, Alt, Jung, Vegetarier, Veganer, Sportler oder Schwangere – unsere Premium-Nahrungsergänzungsmittel wurden für Menschen jeden Alters, in jeder Lebensphase und mit jedweden Lebensgewohnheiten entwickelt.“

Nach Ansicht der Verbraucherschützer ist dies irreführend, da einige Inhaltsstoffe etwa allergische Reaktionen auslösen oder Nierensteine verursachen könnten. Doch Liebscher & Bracht veränderte die Aussage nur leicht. Nach einer Klage hiergegen wollte der Anwalt der Firma sich vor dem Landgericht Frankfurt nicht auf einen Vergleich einlassen. Im April stellte dieses fest, dass die Werbung im Kern zu der ursprünglichen gleich sei und Liebscher & Bracht damit gegen die Unterlassungserklärung verstoßen habe.

Weitere Beschwerden eingetroffen

„Schmerzgeplagte Menschen sollten nicht von irreführenden Marketingaussagen zum Kauf überteuerter Produkte verleitet werden, deren Nutzen fragwürdig ist“, erklärte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, in einer Stellungnahme. „Deshalb werden wir auch künftig darauf achten, dass sich die Firma an die Unterlassungserklärung hält, und weitere Verstöße entschieden verfolgen.“

Gegen das Urteil legte Liebscher & Bracht keine Berufung ein, sodass es rechtskräftig wurde und die Firma eine Vertragsstrafe an die Verbraucherzentrale zahlen musste. Weiterhin bietet die Firma für viel Geld neben Nahrungsergänzungsmitteln auch Schaumstoffpolster mit Namen wie „Nackenretter“, „Schulterretter“ oder „Knieretter“ an; Studien hierzu seien in Vorbereitung. Bei der Verbraucherzentrale sind derweil neue Beschwerden gegen die Firma eingegangen, die jedoch noch nicht weiter bearbeitet wurden.

Transparenzhinweis: Die von den Landeszentralen für Verbraucherschutz mitgegründete Deutsche Stiftung Verbraucherschutz hat 2020 unter anderem Hinnerk Feldwisch-Drentrup mit dem Bundespreis Verbraucherschutz ausgezeichnet.