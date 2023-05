Die künstliche Befruchtung ist anscheinend jüngst noch künstlicher geworden, wie ein Artikel in dem Magazin „MIT Technology Review“ suggeriert: In Amerika seien zwei Mädchen nach einer künstlichen Befruchtung geboren worden, die nicht von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin einer Kinderwunschklinik, sondern von einem Roboter durchgeführt wurde.

Bei dem Verfahren der ICSI, der sogenannten Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion, wird das Spermium direkt in die Eizelle injiziert. Dazu bedarf es gewöhnlich des Geschicks einer geübten Labor-Mitarbeiterin oder eines Labor-Mitarbeiters: Am Spezialmikroskop betätigt die linke Hand dabei einen Mechanismus zum Fixieren der Eizelle, mit der rechten wird eine Art Joystick gesteuert, über den wiederum eine Nadel mit Saugfunktion so navigiert wird, dass erst ein geeignetes Spermium eingesaugt und dann in die Eizelle injiziert wird.

Diese Methode kann auch Männern mit schlechten Spermien zum Nachwuchs verhelfen und hat mittlerweile die In-vitro-Befruchtung als Standard in den meisten Kinderwunschlabors abgelöst, obwohl sie das technisch aufwendigere Verfahren ist. Labor-Assistenten, Reproduktionsmediziner oder Biologen werden für dieses Procedere geschult und müssen lange üben, bevor sie eine erste ICSI durchführen. Denn mehrere Dinge sind für eine erfolgreiche künstliche Befruchtung entscheidend: Es gilt, ein möglichst gesundes Spermium zu wählen und es so sanft wie möglich im richtigen Winkel zu injizieren, um der Eizelle wenig Schaden zuzufügen.

Ein spanisches Start-up namens Overture Life scheint zumindest die Injektion des Spermiums automatisiert zu haben, wie aus dem Bericht im „MIT Technology Review“ hervorgeht. In der Kinderwunschklinik New Hope Fertility Center in New York City hätten sie ihr System, bestehend aus Mikroskop, Laptop, der Petrischale und der speziellen Roboter-Nadel, getestet. Mit einem Playstation-Controller hätte einer der Ingenieure die Nadel vor der Eizelle platziert, das Anstechen und Injizieren des Spermiums hätte dann der Roboter selbständig durchgeführt. Zwei Dutzend Eizellen seien so mit einem Spermium versehen worden. Eine wissenschaftliche Studie wurde zu diesem Einsatz des roboterassistieren Verfahrens wurde bislang nicht veröffentlicht.

„Menschen sind noch deutlich besser als Maschinen“

Die Mitarbeiter des Start-ups hofften nun darauf, dass dieses Gerät ein Schritt zur Automatisierung der künstlichen Befruchtung sein könnte und dass das Verfahren kostengünstiger und somit für mehr Menschen zugänglicher wird. Sie träumten gar davon, dass automatische Geräte in einer gewöhnlichen Gynäkologiepraxis verfügbar sein könnten und Fruchtbarkeitskliniken obsolet würden. Auch andere Forscher und Unternehmen arbeiten an Systemen für eine automatisierte künstliche Befruchtung.

Doch davon ist man noch sehr weit entfernt, befinden Experten. Gegenüber dem „MIT Technology Review“ sagt Gianpiero Palermo am Weill Cornell Medical Center, der maßgeblich zur Entwicklung der ICSI in den 1990er-Jahren beigetragen hat, es handele ich um einen „kleinen Schritt“, einen „baby step“. Seiner Meinung nach handele es sich nicht mal wirklich um eine vom Roboter durchgeführte Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, da er auf die Steuerung durch einen Menschen angewiesen war. Andere Mediziner halten es gemäß dem Artikel für unwahrscheinlich oder fraglich, dass es überhaupt so weit kommt, dass Roboter selbständig künstliche Befruchtungen per ICSI durchführen. Bislang seien Menschen darin noch deutlich besser als Maschinen, sagt der Direktor der Fertilitätsklinik der Columbia University, Zev Williams.

Nicht immer führt eine technische Neuerung automatisch zu besseren Ergebnissen, das gilt auch für die Reproduktionsmedizin. So zeigte eine Studie jüngst, dass das viel gepriesene sogenannte Time-Lapse-Verfahren nicht mehr gesündere Kinder hervorbrachte. Dabei handelt es sich um spezielle Inkubatoren, in denen die mit Spermien versetzen Eizellen reifen, bis sie der Frau eingesetzt werden können. Die Inkubatoren sind mit Kameras ausgestattet, die die Entwicklung der Embryonen überwachsen. Ein Algorithmus soll dann die für die Implantation am besten geeigneten Blastozysten auswählen. Doch die Studie zeigt, dass dabei die Maschine Menschen nicht überlegen ist. Fruchtbarkeitsmedizin ist keine exakte Wissenschaft. Die Voraussetzungen der Eltern sind sehr individuell, und die Entwicklung der Embryonen ist schwer vorhersagbar.