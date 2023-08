In der früheren Alten Apotheke in Bottrop wurden über Jahre Krebsmittel gefälscht. Bild: VOGEL/EPA/REX/Shutterstock

Der frühere Bottroper Apotheker Peter Stadtmann ist beim Bundesverfassungsgericht mit einer Beschwerde gegen seine zwölfjährige Haftstrafe sowie ein lebenslanges Berufsverbot gescheitert. Wie das Gericht nun ausführlich erläuterte, hatte es vor zwei Wochen beschlossen, seine Verfassungsbeschwerde nicht anzunehmen. Stadtmann hatte über Jahre Krebsmittel unterdosiert – das Landgericht Essen verurteilte ihn 2018 wegen Arzneimittelfälschung und Abrechnungsbetrugs, mindestens 14.564 Zytostatika seien stark unterdosiert gewesen. Gleichzeitig wies es die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 17 Millionen Euro an. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil 2020 bestätigt.

Anwälte Stadtmanns hatten vor dem Bundesverfassungsgericht argumentiert, das Landgericht habe nicht ausreichend sicher nachgewiesen, welche Zubereitungen für welche Patienten gefälscht wurden – und ob der Apotheker dies selbst tat oder Mitarbeiter. Eine mittelbare Täterschaft in Form einer Organisationsherrschaft sei unbelegt, und insgesamt sei der Fall unzureichend aufgeklärt worden.

Urteile seien nicht zu beanstanden

Die Verfassungsrichter wiesen dies zurück, Grundrechtsverletzungen seien nicht ersichtlich. Die Herstellung der unterdosierten Mittel habe der frühere Apotheker überwiegend eigenhändig vorgenommen, Mitarbeiter hätten auf Veranlassung, Anweisung oder zumindest mit genereller Billigung entsprechend gehandelt. Auch sonst seien Feststellungen des Landgerichts nicht zu beanstanden – etwa dazu, dass nicht eindeutig nachweisbar war, welche Mittel unterdosiert waren. Die Richter hatten anhand der Menge eingekauften und angeblich eingesetzten Wirkstoffs berechnet, wie viele Zubereitungen mindestens gefälscht worden waren.

Anders als in der Verfassungsbeschwerde vorgebracht, hätten die Landesrichter auch nicht in die Kompetenzen des Gesetzgebers eingegriffen. Mit der gescheiterten Verfassungsbeschwerde sind wohl auch Versuche Stadtmanns hinfällig, weiterhin als Apotheker zu arbeiten.

Patienten und Angehörige klagen auf Schadenersatz

Angesichts seiner Insolvenz ist unsicher, wie viel Geld Patienten über Schadenersatzklagen noch erhalten können. Auch hier ist die Beweislage schlecht. So ist offen, wer von ihnen gefälschte Mittel erhielt und welche Auswirkungen dies gegebenenfalls hatte. In einem ersten Verfahren hatte das Landgericht Essen aufgrund einer Art Beweislastumkehr einen Schadenersatzanspruch der Witwe eines verstorbenen Patienten in Höhe von 10.000 Euro anerkannt – Letzterer habe in die Behandlung mit unterdosierten Mitteln nicht eingewilligt und sei außerdem durch die Unsicherheit darüber, ob er eine wirksame Therapie erhalten hat, psychischen Belastungen ausgesetzt gewesen. Nicht nachgewiesen war nach Ansicht der Richter, dass der Patient mit einer anderen Therapie länger gelebt hätte. Das Verfahren liegt inzwischen beim Oberlandesgericht Hamm – und ruht derzeit, da die Witwe inzwischen ebenfalls verstorben ist.

Zahlreiche weitere Verfahren laufen derzeit noch. In einem stellte nach Informationen dieser Zeitung ein Gutachter fest, dass Unterdosierungen am Behandlungsverlauf wenig geändert hätten – doch liegt dies in den Einzelheiten des Falls begründet. In der Regel ist anzunehmen, dass die Unterdosierungen mit verschlechterten Prognosen einhergehen und Kunstfehler darstellen.

In rund einem Dutzend Fällen hat das Landgericht Essen einen Schadenersatzanspruch abgewiesen, weil das Strafurteil etwa aufgrund rechnerisch geringerer Unterdosierungen nicht auf diese Bezug genommen hatte. Nach Protesten hat die Landeregierung NRW einen für die Betroffenen eingerichteten Entschädigungsfonds von zehn Millionen Euro auf diese Personengruppe erweitert: Bis Juni 2023 konnten alle Patienten – oder ihre Angehörigen – eine Zahlung von 5000 Euro beantragen, die zwischen 2001 und 2016 individuell hergestellte Krebsmittel aus der Apotheke erhalten hatten.