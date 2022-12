Rettungsdienste in der Krise : Die Krankenwagen kommen immer später

Die Rettungsdienste in Deutschland schlagen Alarm: Die Notfallversorgung könnte schon bald zusammenbrechen, wenn es nicht bald zu grundlegenden Reformen kommt, warnen sie. Was das bedeuten würde, führt der tragische Tod eines Mädchens vor Augen: Die 15-Jährige war am zehnten Dezember in Berlin bei einem schweren Busunfall lebensbedrohlich verletzt worden. Laut der Berliner Feuerwehr dauerte es zwanzig Minuten, bis ein Krankenwagen zur Stelle war – zu lange für eine Rettung. Der Grund: Als der Notruf einging, seien im ganzen Stadtgebiet von Berlin keine Rettungswagen mehr frei gewesen.

Der Vorfall in Berlin ist nur die Spitze des Eisbergs. „Da er im öffentlichen Verkehr aufgetreten ist, hat er viel Aufmerksamkeit erregt“, sagt Marco König, Vorsitzender des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst und Notfallsanitäter (DBRD) bei der Berufsfeuerwehr in Lübeck. „Was sich in den hiesigen Wohnstuben abspielt, dringt dagegen nur selten an die Öffentlichkeit.“ Dass die Sanitäter derart überlastet sind, hat laut König einen wesentlichen Grund. „Wir betreiben immer weniger Notfallrettung, sondern werden zunehmend wegen Bagatellen gerufen und müssen außerdem Tätigkeiten übernehmen, die eigentlich nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen“, sagt der Vorsitzende des DBRD.