FAZ Plus Artikel Epidemie in Kongo : Kann man Ebola noch eindämmen?

Vor einem Jahr, am 1. August 2018, haben die kongolesischen Behörden offiziell den Ausbruch von Ebola gemeldet. Die Epidemie im Osten des Landes hält nach wie vor an, mittlerweile sind in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) mehr als 2700 Menschen erkrankt und 1823 gestorben. Die Millionenstadt Goma hat vermutlich einen dritten und vierten Fall, darunter ein einjähriges Mädchen – die Tochter eines kürzlich an Ebola verstorbenen Mannes –, und Ruanda hat nun die Grenzen zum Nachbarstaat geschlossen. Mit Impfungen versucht man die Situation in den Griff zu bekommen, doch das ist nicht genug.

Sonja Kastilan Verantwortlich für das Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Herr Berkley, was halten Sie von den jüngsten Entwicklungen?