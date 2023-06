Aktualisiert am

Der Klimawandel vollzieht sich so schnell, dass die Gesundheit der Menschen hierzulande darunter leidet – und künftig noch stärker leiden wird. Zu dieser schlichten Erkenntnis kommt, wer den 119 Seiten umfassenden ersten Teil des neuen Sachstandsberichts liest, den das Robert-Koch-Institut (RKI) zum Thema nun veröffentlicht hat. Der Schwerpunkt liegt hierin auf Infektionskrankheiten. Er zeigt auf der Grundlage der verfügbaren Evidenz, welche Ansteckungsrisiken mit Sicherheit zunehmen werden und bei welchen es befürchtet wird. Die rund 90 Experten wissenschaftlicher Institutionen, Forschungseinrichtungen und Behörden beschreiben, auf welchen Wegen steigende Temperaturen und Extremwetterereignisse die Gesundheit der Deutschen belasten werden und geben Hinweise, wie – abgesehen von der Reduktion des Klimagasausstoßes – gegengesteuert werden kann.

Am offensichtlichsten sind die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf Krankheiten, die durch Mücken, Zecken und Mäuse übertragen werden. Diese Tiere vermehren sich unter den neuen Temperatur- und Witterungsverhältnissen gut, und das Risiko, dass sie für den Menschen relevante Krankheitserreger in sich tragen, steigt. Die Evidenz ist hoch, so die Autoren des Berichtes, dass das Infektionsrisiko durch Stechinsekten immer größer wird.