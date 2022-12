Chaos in den Kinderkliniken : „Die Lage kann innerhalb weniger Tage kippen“

Die Notaufnahmen sind voll, auf vielen Stationen gibt es keine freien Betten, und wichtige Medikamente fehlen. Ein offener Brief von Kinderärzten in Baden-Württemberg hat Anfang der Woche die katastrophale Lage in den Kinderkliniken in Worte gefasst. „Für uns besteht konkret die Angst, dass wir in überfüllten Notaufnahmen und ohne Aufnahmekapazitäten auf den Stationen die falschen Kinder nach Hause schicken, mit unter Umständen fatalen Konsequenzen – dass eines dieser Kinder morgens nicht mehr aufwacht.“ Ein in seiner Offenheit seltener Appell der Ärzteschaft, unterzeichnet von 23 Kliniken. Das System sei über Jahre „kaputtgespart“ worden.

Als Reaktion hat der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg am 22. Dezember einen Fachgipfel zur Kindergesundheit einberufen, mit Vertretern der Kliniken, Ärzteschaft und Politik. Dabei war auch Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, der somit fast 200 Kliniken vertritt.