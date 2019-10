Frühbehandlung doch möglich? : Ein Silberstreif im Kampf gegen Alzheimer

Totgesagte leben bekanntlich länger. Ein solches Revival scheint gerade „Aducanumab“, ein in der Erprobung befindliches Mittel gegen die Alzheimerkrankheit, zu erleben. Dabei handelt es sich um einen Antikörper gegen Amyloid-Beta – also gegen jenes Protein, das im Gehirn der Betroffenen akkumuliert und bei der Entstehung der verbreiteten Demenzform seine Hände im Spiel haben soll.

Noch im März dieses Jahres hatte der Hersteller von Aducanumab, das amerikanische Biotech-Unternehmen Biogen, den vorzeitigen Abbruch von zwei großen Studien, in denen Aducanumab bei Personen mit beginnender Alzheimerkrankheit getestet worden war, bekannt gegeben. Denn eine Zwischenanalyse der Daten von rund der Hälfte der knapp 3300 Versuchspersonen hatte wenig Anlass zur Hoffnung gegeben, dass eine Fortführung der Behandlung nutzbringend sein könnte. Mittlerweile hat sich diese Einschätzung gleichwohl gewandelt. Denn die Auswertung des Gesamtkollektivs, in die auch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA involviert war, soll ein positives Signal zutage gefördert haben. Das geht aus einer aktuellen Pressemittelung von Biogen hervorgeht.

Auf die Dosis kommt es an

Wie es zu dieser überraschenden Kehrtwende kam, erklärte uns der Entwickler von Aducanumab, Roger Nitsch vom Institut für Regenerative Medizin der Universität Zürich und Leiter des Spin-offs „Neurimmune“ in einem Gespräch. In die anfänglichen Berechnungen waren demnach vornehmlich die Daten jener Probanden eingeflossen, die mit geringen und mittleren Mengen des einmal monatlich injizierten Antikörpers versorgt worden waren. „Im Nachhinein können wir sagen: Es ist eine Frage der Dosierung und der Behandlungsdauer. Wird Aducanumab in der höchsten der drei getesteten Konzentrationen appliziert, sieht man nach rund zehn Monaten einen Effekt“, sagt der Zürcher Neurowissenschaftler.

Die therapeutische Wirkung soll indes nicht nur für Statistiker erkennbar gewesen sein, sondern auch für die Betroffenen und deren Angehörige. „Am meisten profitieren die Patienten im täglichen Leben, also bei der Bewältigung von Aktivitäten wie Einkaufen, Kochen und Ankleiden,“ sagt Nitsch. „In diesen Bereichen, die für ein selbständiges Leben besonders wichtig sind, schnitten sie am Ende der Studie rund 40 Prozent besser ab als die Personen des Placebokollektivs.“ Was die kognitive Leistungsfähigkeit und die Gedächtnisfunktion angeht, lag ihr gesundheitlicher Vorsprung bei 20 Prozent und war damit etwa halb so groß. Nitsch stellte klar, dass Aducanumab auch in der höchsten Dosierung das Fortschreiten der Alzheimerkrankheit lediglich verlangsamen konnte, jedoch nicht aufhalten. Sein Nutzen sei dabei umso größer gewesen, je vollständiger er die Amyloid-Ablagerungen zu entfernen vermochte.

Ob Aducanumab, das sich in den bisherigen Untersuchungen als sicher erwiesen hat, ein günstigeres Schicksal ereilt als all die anderen gegen Amyloid-beta gerichteten Antikörper, bleibt abzuwarten. Nach Rücksprache mit der FDA hält Biogen es laut eigenen Angaben für angemessen („reasonable“), einen Antrag auf Zulassung zu stellen. Die zurückhaltende Formulierung ist nicht zuletzt ein Ausdruck dafür, dass sich die therapeutischen Effekte von Aducanumab in Grenzen halten.