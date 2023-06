Hitzerekorde purzeln, Warnungen häufen sich. Was bringt der Nationale Hitzeschutzplan? Klar ist: Viele der gesundheitlich am meisten Gefährdeten wissen nichts über ihre Risiken.

Kinder spielen an und in einem Springbrunnen am Deutschherrnufer auf dem Walther-von-Cronberg-Platz. Bild: Daniel Pilar

So viel Euphorie, Lebenslust steckt in diesen Bildern, in unserem Gehirn lassen sie Glückshormone sprudeln, und doch lösen sie immer zwiespältigere Gefühle aus: die Bilder eines heißen Sommers. Sonne satt. Gerne darf sie unsere Sinne streicheln. Sonne tanken ist ja auch gesund, aber die Hitze, die sie hervorbringt, kann töten. Und sie tötet immer öfter. Immer stärker dringen die Folgen des Klimawandels in unser Bewusstsein. Viele Wissenschaftler sprechen nicht mehr von der Erderwärmung, es heißt Erderhitzung. Und mit der Klimakatastrophe bringen wir nicht den – vermeintlich beherrschbaren – Anstieg der globalen Mitteltemperatur in Verbindung, sondern die meteorologischen Extreme, von denen die Hitze als das mit Abstand katastrophalste längst zu erkennen ist.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Von den 195.000 europäischen Toten infolge von Wetterextremen, die die Europäische Umweltagentur (EAU) seit den Achtzigerjahren in ihrer jüngsten Klimawandelbilanz aufführt, sind 81 Prozent Hitzeopfer. Gleichzeitig verursacht die Hitze 15 Prozent der Schadenssumme von insgesamt 560 Milliarden Euro nach Wetterextremen (wovon übrigens lediglich ein Drittel versichert war). Kurzum: Durch Hitzewellen geht der Mensch zuerst in die Knie. Kälte, Stürme, Überflutungen, Erdrutsche, Brände häufen sich zwar auch mit dem sich beschleunigenden Klimawandel, doch die Hitze wirkt breiter, auch brutaler. Ist es ein Trost, wenn auf die „Älteren“ verwiesen wird, die dabei zuerst verlieren?