Unberechenbares Virus : Der Sprung zurück ins Tierreich

Je mehr Menschen sich mit dem Coronavirus anstecken, desto mehr Gelegenheiten erhält Sars-CoV-2, sich weiterzuentwickeln und dabei ansteckender, tödlicher oder unangreifbarer zu werden. Die aktuellen Virusvarianten geben einen ersten Eindruck davon, was möglich ist. Allerdings existiert noch ein anderes Schreckensszenario: Sars-CoV-2 könnte auch wieder auf Wildtiere überspringen, dort mutieren und gefährlicher denn je zum Menschen zurückkehren. In der freien Wildbahn bleiben Infektionsketten lange unbemerkt. Für eine Eindämmung kann es dann schnell zu spät sein. Wie wahrscheinlich ein solches Szenario ist, beschreibt Smriti Mallapaty in einem Beitrag für die Fachzeitschrift „Nature“.

Bisher ist in der freien Wildbahn nur eine einzige Ansteckung mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, und zwar bei einem im vergangenen Oktober in Utah gefangenen Nerz. Dieses Ereignis hat allerdings gezeigt, dass der Weg zurück in die freie Wildbahn grundsätzlich möglich ist. Wesentlich mehr Ansteckungen gab es dagegen bei Haus-, Zoo- und Zuchttieren. In den Niederlanden und Dänemark mussten zwanzig Millionen Nerze gekeult werden, nachdem sich viele Tiere infiziert und mindestens 60 Tierpfleger angesteckt hatten. Damit ist offensichtlich, dass auch der Weg vom Menschen zum Tier und wieder zurück zum Menschen grundsätzlich möglich ist. Allerdings bereiten gefangene Tiere den Wissenschaftlern weniger Sorgen als Wildtiere. Zucht- und Haustiere können jederzeit gekeult oder eingeschläfert, in Quarantäne genommen, geimpft oder behandelt werden. Infektionsketten unter Wildtieren sind dagegen sehr viel schwerer zu kontrollieren.