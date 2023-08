Aktualisiert am

Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Thomas (Name geändert) litt plötzlich an Panikattacken, die er sich nicht erklären konnte. Vom Hausarzt an einen Psychotherapeuten überwiesen, erhielt er die Diagnose „Burnout“. Mit diesem Etikett konnte und wollte er sich nicht abfinden. „Ich habe zwar immer viel gearbeitet, fühlte mich jedoch zu keiner Zeit überlastet“, sagte er. Als die Psychopharmaka nicht anschlugen, suchte er einen Neurologen auf. Ein Gehirnscan offenbarte, dass die Panikattacken auf einem aggressiven Tumor beruhten. Diesem erlag Thomas innerhalb weniger Monate.

Fehldiagnosen sind keineswegs selten, wenngleich – glücklicherweise – nicht immer so folgenschwer. Laut der amerikanischen Akademie der Wissenschaften erleidet jeder Patient im Leben mindestens einen relevanten diagnostischen Irrtum. Dennoch wird das Thema in Medizin und Öffentlichkeit kaum beachtet.